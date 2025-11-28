أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، تغييرًا على طاقم حكام مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على الجيش الملكي المغربي، يوم 28 نوفمبر الجاري على مركب الأمير مولاي الحسن بالرباط، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووفقًا لموقع البطولة المغربي، فإن الاتحاد الأفريقي، قام بتعويض الليبي معتز الشلماني بأخيه أحمد الشلماني، بسبب رسوب الأول في الاختبار البدني للحكام الذي أجري قبل حوالي أسبوع في مصر.

وستُدار المباراة بطاقم ليبي خالص، يقوده الحكم أحمد عبد الرزاق أحمد الشلماني، يساعده كل من أحمد محمد منجي مساعدا أول، وباسم سيف الناصر مساعدا ثانيا، بينما أُسندت مهمة الحكم الرابع لليبي عبد الواحد حريويدة، بحسب ما ذكر التقرير.

وكشف التقرير، أن المراقب العام للمباراة سيكون ماسا ديارا من موريتانيا، في حين تم تعيين المالاوي توليبو جلين مويينيلومبي منسقا عاما، والمغربية هيام بنحمّو مكلفة بالإعلام، على أن تتولى المغربية مريم راكيد مهمة مسؤولة البث داخل الملعب.

ويلعب الأهلي في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بجانب كل من، الجيش الملكي المغربي، وشبيبة القبائل الجزائري، ويانج أفريكانز التنزاني.

ويفتتح الأهلي مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريفيا، بمواجهة شبيبة القبائل الجزائري، يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة.