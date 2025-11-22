المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
والده ليلا كورة: أشرف داري لا يفكر في الرحيل عن الأهلي.. ويتعرض لشائعات كثيرة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:11 م 20/11/2025
أشرف داري

أشرف داري

أكد زهير داري، والد أشرف داري مدافع النادي الأهلي، أن نجله لا يفكر في الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر.

ويرتبط أشرف داري بالرحيل عن صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة؛ بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها.

 وقال زهير داري في تصريحات خاصة ليلا كورة: "أشرف لم يتعرض لأي إصابة جديدة، نلاحظ في الفترة الأخيرة تردد الكثير من الشائعات ولا نعرف سبب ذلك".

وأضاف: "نجلي لا يفكر في الرحيل عن الأهلي، سواء من قبل أو في يناير القادم، وكذلك الأهلي لم يبلغه بأي شئ في هذا الصدد".

ويغيب داري عن المشاركة مع النادي الأهلي؛ بسبب معاناته من إصابة في منشأ القدم طوال الفترة الماضية.

وكانت آخر مباراة للمدافع المغربي مع النادي الأهلي، أمام بيراميدز، بتاريخ 30 أغسطس الماضي في الدوري المصري؛ حيث خرج مصابًا.

وانضم أشرف داري إلى النادي الأهلي، مطلع موسم 2024 قادمًا من نادي ستاد بريست الفرنسي.

ويمتلك داري عقدًا مع النادي الأهلي حتى يونيو 2028.

وشارك داري إجمالًا مع النادي الأهلي في 22 مباراة في كافة البطولات والمسابقات، ولم يسجل أو يصنع.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري، يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا شبيبة القبائل الجزائري أشرف داري

