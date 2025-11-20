نفى مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ"ليلا كورة"، صحة ما تردد عن مشاركة اللاعب محمد السيد في تدريبات فريق الناشئين بسبب عدم تجديد عقده، مؤكداً أن اللاعب يتواجد بشكل طبيعي مع الفريق الأول.

وأوضح المصدر أن جون إدوارد، مدير التعاقدات بالزمالك، عقد جلسة مع اللاعب مؤخرًا لمناقشة ملف التجديد، لكن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق نهائي حتى الآن بشأن بنود العقد الجديد.

وأكد أن النادي لن يفرّط في حقوقه، وفي حال عدم التوصل لاتفاق مُرضٍ لتجديد العقد، فإن خيار بيع اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة يظل مطروحًا، بدلًا من رحيله مجانًا بنهاية الموسم.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة.