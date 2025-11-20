المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مصدر في الزمالك ينفي نزول محمد السيد للناشئين ويكشف موقف التجديد

محمد خيري

كتب - محمد خيري

01:27 م 20/11/2025
محمد السيد

محمد السيد

نفى مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ"ليلا كورة"، صحة ما تردد عن مشاركة اللاعب محمد السيد في تدريبات فريق الناشئين بسبب عدم تجديد عقده، مؤكداً أن اللاعب يتواجد بشكل طبيعي مع الفريق الأول.

وأوضح المصدر أن جون إدوارد، مدير التعاقدات بالزمالك، عقد جلسة مع اللاعب مؤخرًا لمناقشة ملف التجديد، لكن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق نهائي حتى الآن بشأن بنود العقد الجديد.

وأكد أن النادي لن يفرّط في حقوقه، وفي حال عدم التوصل لاتفاق مُرضٍ لتجديد العقد، فإن خيار بيع اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة يظل مطروحًا، بدلًا من رحيله مجانًا بنهاية الموسم.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة.

