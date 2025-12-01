المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"حبة كرز في كعكة نجاح".. كيف تفاعلت وسائل الإعلام المغربية مع إنجاز حكيمي؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:03 م 19/11/2025
حكيمي

أشرف حكيمي - لاعب باريس سان جيرمان

احتفت الصحف المغربية بالإنجاز التاريخي الذي حققه أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، بتتويجه بجائزة أفضل لاعب إفريقي.

ونال حكيمي جائزة أفضل لاعب أفريقي متفوقًا على الثنائي محمد صلاح (مصر - ليفربول)، وفيكتور أوسيمين (جالاتا سراي - نيجيريا).

وغاب محمد صلاح وفيكتور أوسيمين عن حفل جوائز كاف 2025.

وأصبح حكيمي أول لاعب مغربي يفوز بالجائزة منذ مصطفى حجي عام 1998.

ماذا قالت وسائل الإعلام المغربية؟

البطولة.. سيطرة مغربية على جوائز كاف

وسلطت صحف المغرب الضوء على الإنجاز التاريخي الذي حققه لاعبو المغرب بصفة عامة، وكانت البداية مع موقع "البطولة" المغربي، الذي أشار إلى أن عددت جوائز المغرب في كاف.

وأوضح أن أشرف حكيمي أنهى الأمسية التاريخية، واضعا حبة الكرز على كعكة النجاح المغربية عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب أفريقي، منهيا مسلسل انتظار مغربي استمر لـ27 سنة، منذ مصطفى حجي في 1998.

موقع "LE 360".. خامس كرة ذهبية أفريقية للمغرب

وركز الموقع المغربي على أن هذه المرة الخامسة التي يتوج بها لاعب مغربي بجائزة أفضل لاعب أفريقي.

وأضاف أن هذه الجائزة هي الخامسة في تاريخ المغرب، بعد الراحل أحمد فرس، بادو محمد التيمومي، بادو الزاكي ومصطفى حجي.

هسبورت.. موسم استثنائي لحكيمي

وقال الموقع المغربي إن حكيمي نال جائزة أفضل لاعب في القارة الإفريقية لسنة 2025 بعد موسم استثنائي قدمه مع باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب المغربي.

وأنهى أن حكيمي استحق هذه الجائزة بعد موسم استثنائي، حقق من خلاله دوري أبطال أوروبا مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي على حساب إنتر ميلان الإيطالي، إلى جانب تتويجه بلقب الدوري الفرنسي والكأس وكأس السوبر الأوروبي في الموسم ذاته، إلى جانب احتلال وصافة بطولة كأس العالم للأندية.

كاف صلاح أشرف حكيمي صحف المغرب أفضل لاعب في أفريقيا

