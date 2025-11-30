استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر على تعديل موعد انطلاق معسكر المنتخب قبل المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

منتخب مصر يستعد للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تقام في المغرب خلال الفترة بين 21 ديسمبر و18 يناير المقبلين.

وقال مصدر ليلا كورة، إن الجهاز الفني لمنتخب مصر، استقر على تعديل موعد انطلاق المعسكر ليكون يوم 3 بدلًا من 1 ديسمبر.

وعلى الرغم من اتفاق حسام حسن مدرب منتخب مصر، مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، على انطلاق المعسكر يوم 1، إلا أنه قرر تأجيله إلى يوم 3، حتى يحصل لاعبي الأهلي والزمالك على راحة أكثر.

وكان من المفترض أن يقام معسكر منتخب مصر، يوم 8 ديسمبر المقبل، لكن قرار تأجيله جاء بسبب انتهاء ارتباطات الأندية المحلية، باستثناء بيراميدز، بنهاية شهر نوفمبر الجاري.

وأوضح المصدر أن المنتخب المصري سيتجه إلى المغرب يوم 17 ديسمبر.

ويلعب منتخب مصر أمام نيجيريا، مباراة ودية يوم 14، في البروفة الأخيرة قبل بطولة أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن تتوقف منافسات الدوري المصري بنهاية الشهر الحالي، قبل مشاركة المنتخب الأول في كأس أمم أفريقيا، ومنتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب 2025، التي تقام في قطر بين 1 و18 ديسمبر.

جدير بالذكر أن منتخب مصر ينافس في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2025، التي تضم جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

ويستهل "الفراعنة" مشوارهم في البطولة بمواجهة زيمبابوي في الجولة الأولى يوم 22 ديسمبر.