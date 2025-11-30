المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

1 1
14:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
16:05
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
16:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

مصدر ليلا كورة: تأجيل موعد انطلاق معسكر منتخب مصر قبل أمم أفريقيا

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

02:34 م 30/11/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر على تعديل موعد انطلاق معسكر المنتخب قبل المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

منتخب مصر يستعد للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تقام في المغرب خلال الفترة بين 21 ديسمبر و18 يناير المقبلين.

وقال مصدر ليلا كورة، إن الجهاز الفني لمنتخب مصر، استقر على تعديل موعد انطلاق المعسكر ليكون يوم 3 بدلًا من 1 ديسمبر.

وعلى الرغم من اتفاق حسام حسن مدرب منتخب مصر، مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، على انطلاق المعسكر يوم 1، إلا أنه قرر تأجيله إلى يوم 3، حتى يحصل لاعبي الأهلي والزمالك على راحة أكثر.

وكان من المفترض أن يقام معسكر منتخب مصر، يوم 8 ديسمبر المقبل، لكن قرار تأجيله جاء بسبب انتهاء ارتباطات الأندية المحلية، باستثناء بيراميدز، بنهاية شهر نوفمبر الجاري.

وأوضح المصدر أن المنتخب المصري سيتجه إلى المغرب يوم 17 ديسمبر.

ويلعب منتخب مصر أمام نيجيريا، مباراة ودية يوم 14، في البروفة الأخيرة قبل بطولة أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن تتوقف منافسات الدوري المصري بنهاية الشهر الحالي، قبل مشاركة المنتخب الأول في كأس أمم أفريقيا، ومنتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب 2025، التي تقام في قطر بين 1 و18 ديسمبر.

جدير بالذكر أن منتخب مصر ينافس في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2025، التي تضم جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

ويستهل "الفراعنة" مشوارهم في البطولة بمواجهة زيمبابوي في الجولة الأولى يوم 22 ديسمبر.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر حسام حسن كأس العرب كأس الأمم الأفريقية 2025

الإحصائيات

أخبار الميركاتو

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
كريستال بالاس

كريستال بالاس

1 1
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

58

فرصة خطيرة.. ضربة ثابتة أرسلت داخل منطقة الجزاء ورأسية من لاعب كريستال بالاس حاول مزراوي ان يشتتها لكن كرته اصطدمت في زيركزي وكادت أن تسكن الشباك لكنها مرت بجوار القائم الأيسر الى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
