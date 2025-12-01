نشر "يلا كورة" العديد من المواضيع الهامة يوم الأحد، والتي تضمنت مطالب الأهلي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عقب التعادل مع الجيش الملكي، وتخلي بيراميدز عن ثنائي الفريق، بالإضافة إلى تصريحات يانيك فيريرا مدرب الزمالك السابق.

أبرز موضوعات الأحد الهامة

رباعي الزمالك في كأس العرب

غادر رباعي نادي الزمالك معسكر الفريق في جنوب أفريقيا للانضمام إلى منتخباتهم الوطنية المشاركة في بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

رباعي الزمالك ينضم إلى منتخباتهم في كأس العرب

مروان حمدي في قطر

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، استبعاد أحمد عاطف، مهاجم منتخبنا الوطني، من بطولة كأس العرب 2025.

رسميا.. منتخب مصر الثاني يضم مروان حمدي على حساب أحمد عاطف لقائمة كأس العرب

مطالب الأهلي من كاف

أعلن النادي الأهلي إرسال خطابًا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بعد أحداث التي شهدتها مباراة الفريق الأول ضد الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

"ضمنها VAR وحكام النخبة".. 4 مطالب من الأهلي لكاف بعد أحداث مباراة الجيش الملكي

ثنائي الزمالك يدعم المنتخب

انضم ثنائي نادي الزمالك محمد عواد ومحمود الونش، إلى معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب، بالعاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لمشاركة الفراعنة في البطولة.

قبل كأس العرب.. عواد والونش يصلان قطر تمهيدًا للانضمام لمنتخب مصر

معسكر منتخب مصر

أعلن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، تفاصيل معسكر الفراعنة المقرر إقامته في شهر ديسمبر المقبل، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا بالمغرب 2025.

موعد السفر للمغرب.. منتخب مصر يكشف تفاصيل معسكر ديسمبر استعدادًا لكأس الأمم

بيراميدز يترك الكرتي

أعلن نادي بيراميدز، الموافقة على انضمام لاعبه وليد الكرتي، إلى صفوف منتخب المغرب، للمشاركة في منافسات بطولة كأس العرب 2025.

رسميا.. بيراميدز يوافق على انضمام الكرتي للمغرب في كأس العرب

أزمة عاطف ومنتخب مصر

أكد أحمد حسن مدير منتخب مصر المشارك في كأس العرب، أنه فوجئ بتصريحات أحمد عاطف مهاجم الفراعنة بشان استبداله بمروان حمدي في قائمة المنتخب، مشيرًا إلى أنه سيعود لمصر، موضحًا أنه تحدث بدون إذن وأساء لنفسه.

أحمد حسن: حلمي طولان قبّل رأس عاطف.. وسيعود إلى مصر

الأهلي يهتم بمدافع جزائري

أكد عبد الكريم مدوار، رئيس نادي أولمبي الشلف الجزائري، عدم وجود مفاوضات رسمية من جانب النادي الأهلي، من أجل التعاقد مع أشرف عبادة مدافع الفريق، خلال الوقت الراهن.

أولمبي الشلف لـ"يلا كورة": الأهلي لديه "فضول" حول عبادة

تصريحات يانيك فيريرا

أكد يانيك فيريرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك أنه لم يطلب ضم أي صفقة باستثناء خوان بيزيرا، موضحًا أنه كان صاحب القرار الوحيد في الاختيارات التكتيكية دون وجود أي تدخل من جون إدوارد المدير الرياضي للقلعة البيضاء.

يانيك فيريرا يتحدث عن.. أزمة قبل لقاء الأهلي.. صفقة وحيدة طلبها.. ودور جون إدوارد

تحدث يانيك فيريرا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن انضمامه إلى الأبيض وكواليس الفترة الأخيرة للمدرب البلجيكي داخل الفريق.

يانيك فيريرا: الزمالك لا يحترم كلمته.. وجون إدوارد تجاهلني

كشف المدرب يانيك فيريرا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن رأيه الفني في بعض اللاعبين بالفريق وكيفية تعامله معهم، مبرزًا ما حدث مع محمد السيد متوسط ميدان الأبيض.

فيريرا يتحدث عن.. مشكلة محمد السيد.. تراجع مستوى شيكو بانزا.. ومستحقاته