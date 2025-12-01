نشر أحمد عاطف قطة، لاعب نادي بيراميدز، قصة مصورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وجه خلالها رسالة دعم للمنتخب المشارك في كأس العرب، ومنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن.

واستبعد منتخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة حلمي طولان، اللاعب أحمد عاطف قطة من قائمته للبطولة المقامة في الدوحة، بينما لم يضم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، نجم بيراميدز ضمن اختياراته لكأس أمم أفريقيا.

قطة خارج كأس العرب وأمم أفريقيا

وجه أحمد عاطف قطة، لاعب بيراميدز، رسالة إلى منتخب مصر المشارك في كأس العرب، ومنتخب مصر الأول، حمل خلالها أمنياته بالتوفيق لهما خلال مهمتهما الوطنية.

استهل قطة رسالته، قائلًا: "بالتوفيق منتخب مصر الثاني في بطولة العرب كان نفسي أكون موجود واشارك معاكم في البطولة، إن شاء الله تعملوا حاجة كبيرة وتفرحونا وتاخدوها".

وأضاف: "بالتوفيق للمنتخب الأول في بطولة أفريقيا وإن شاء الله تفرحوا الشعب المصري، ونوصل لأبعد نقطة في البطولة".

وشارك قطة رفقة بيراميدز خلال 18 مباراة في مختلف المسابقات بالموسم الجاري، بواقع 1233 دقيقة ونجح في تسجيل 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.