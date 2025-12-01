المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"رسالة دعم".. أول تعليق من قطة بعد استبعاده من كأس أمم أفريقيا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:21 م 01/12/2025
قطة

أحمد عاطف قطة

نشر أحمد عاطف قطة، لاعب نادي بيراميدز، قصة مصورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وجه خلالها رسالة دعم للمنتخب المشارك في كأس العرب، ومنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن.

واستبعد منتخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة حلمي طولان، اللاعب أحمد عاطف قطة من قائمته للبطولة المقامة في الدوحة، بينما لم يضم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، نجم بيراميدز ضمن اختياراته لكأس أمم أفريقيا.

قطة خارج كأس العرب وأمم أفريقيا

وجه أحمد عاطف قطة، لاعب بيراميدز، رسالة إلى منتخب مصر المشارك في كأس العرب، ومنتخب مصر الأول، حمل خلالها أمنياته بالتوفيق لهما خلال مهمتهما الوطنية.

استهل قطة رسالته، قائلًا: "بالتوفيق منتخب مصر الثاني في بطولة العرب كان نفسي أكون موجود واشارك معاكم في البطولة، إن شاء الله تعملوا حاجة كبيرة وتفرحونا وتاخدوها".

وأضاف: "بالتوفيق للمنتخب الأول في بطولة أفريقيا وإن شاء الله تفرحوا الشعب المصري، ونوصل لأبعد نقطة في البطولة".

وشارك قطة رفقة بيراميدز خلال 18 مباراة في مختلف المسابقات بالموسم الجاري، بواقع 1233 دقيقة ونجح في تسجيل 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر كأس العرب كأس أمم أفريقيا أحمد عاطف قطة

