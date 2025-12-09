المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مشاركة حمدي فتحي وتعليمات حسام حسن.. لقطات من تدريبات منتخب مصر (صور)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

01:26 ص 09/12/2025
رصدت كاميرات منتخب مصر بعض اللقطات الخاصة بالتدريبات التي أقيمت مساء الإثنين، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وانطلق وانطلق مساء الأحد، معسكر منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، في مركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر، استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في منافسات كأس أمم أفريقيا، والتي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير 2026، ويسعى الفراعنة للظهور بشكل مميز من أجل إعادة لقب الأميرة السمراء.

لقطات من تدريبات منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا

وظهرت بعض اللقطات الخاصة بالتدريبات منها تعليمات حسام حسن المستمرة طوال المران، والذي يسعى لتكرار إنجاز حسن شحاتة، فهو آخر مدير فني توج باللقب الأفريقي مع منتخبنا الوطني.

بالإضافة إلى تقسيم اللاعبين لمجموعات أثناء الجري، وذلك ضمن خطة تأهيل الجميع استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

كما تواجد النجم الدولي حمدي فتحي، لاعب خط وسط الوكرة القطري في التدريبات لأول مرة، ليكون أول محترف يدخل المعسكر ويتبقى فقط الخماسي: "رامي ربيعة (لاعب العين الإماراتي)، محمد صلاح (لاعب ليفربول الإنجليزي)، عمر مرموش (لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي)، إبراهيم عادل (لاعب الجزيرة الإماراتي)، ومصطفى محمد (لاعب نانت الفرنسي)".

لمشاهدة لقطات من تدريبات المنتخب اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر حسام حسن كأس أمم أفريقيا

