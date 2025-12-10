المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"آسف إن كنت قد أزعجتك".. كاراجر يعتذر لمحمد صلاح

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:35 م 10/12/2025
صلاح

محمد صلاح

قدم الإنجليزي جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول، اعتذارا للنجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، بعد انتقاداته الأخيرة بحق اللاعب.

وكان كاراجر انتقد صلاح خلال الفترة الأخيرة بشدة، بعد تصريحاته الأخيرة في حق نادي ليفربول وآرني سلوت المدير الفني للريدز.

وأشار صلاح في تصريحاته إلى أن إدارة ليفربول لم توفي بوعدها معه، على الرغم من التأكيد له أثناء تجديد عقده بأنه سيكون عنصرًا أساسيًا في مباريات الريدز.

ولفت نجم ليفربول إلى أنه من المرجح أن تكون مباراة برايتون في الدوري الإنجليزي هي الأخيرة له مع الريدز على ملعب أنفيلد، قبل الانضمام إلى بطولة أمم إفريقيا مع منتخب مصر.

اعتذار كاراجر

وخلال تواجد كاراجر مع ميكا ريتشاردز وتييري هنري في الاستوديو التحليلي لقناة "CBS Sports"، مساء الثلاثاء، قدم المدافع الإنجليزي اعتذارا علنياً على الهواء مباشرة لصلاح، بعدما طلب ميكا ريتشاردز.

وقال كاراجر: "مو، أعتذر إن كنت قد أزعجتك، أنا أحبك كلاعب في ليفربول، لكن عليك فقط أن تتصرف بشكل لائق خارج الملعب".

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول محمد صلاح جيمي كاراجر

