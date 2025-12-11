يستهدف منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025 الذهاب بعيدًا تحت قيادة المدرب حسام حسن، ما يتطلب أولًا تجاوز دور المجموعات، قبل التعرف على المسار المحدد له، وفق موقعه في ترتيب المجموعة الثانية بين الأول أو الثاني أو أفضل ثوالث.

منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2025، بجانب منتخبات جنوب أفريقيا، أنجولا وزيمبابوي.

مسارات منتخب مصر

لن يتعرف المنتخب المصري على منافسه في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا قبل نهاية دور المجموعات، لكنه يستطيع بحسب اللائحة التي حددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن يتوقع المسار الخاص به، على النحو الآتي:

الصدارة

يلتقي منتخب مصر، إذا ما نجح في الحصول على صدارة مجموعته في أمم أفريقيا، أفضل صاحب مركز ثالث في المجموعات الأولى والثالثة والرابعة، ما يعني أنه قد يواجه أحد المنتخبات التالية:

ثالث المجموعة الأولى: المغرب، مالي، زامبيا، جزر القمر.

ثالث المجموعة الثالثة: أوغندا، تونس، نيجيريا، تنزانيا.

ثالث المجموعة الرابعة: السنغال، بنين، الكونغو الديمقراطية، بوتسوانا.

الوصافة

حال تأهل منتخب مصر وصيفًا، يواجه في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا 2025 وصيف المجموعة السادسة بين كوت ديفوار، الكاميرون، الجابون، موزمبيق.

أفضل ثوالث

يمكن لمنتخب مصر أن يحجز مكانًا في ثمن نهائي أمم أفريقيا دون أن يكون في الصدارة أو الوصافة، حيث تتأهل أربعة من أصل ستة منتخبات إلى دور الـ16 بعد احتلالها المرتبة الثالثة.

في تلك الحالة، يلتقي المنتخب المصري أحد المنتخبين، إما متصدر المجموعة الثالثة بين أوغندا، تونس، نيجيريا، تنزانيا، أو متصدر المجموعة الرابعة بين السنغال، بنين، الكونغو الديمقراطية، بوتسوانا.