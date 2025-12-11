المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

يتعرف على منافسه من اللائحة.. مسارات منتخب مصر بدور الـ16 في أمم أفريقيا 2025

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:12 م 11/12/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

يستهدف منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025 الذهاب بعيدًا تحت قيادة المدرب حسام حسن، ما يتطلب أولًا تجاوز دور المجموعات، قبل التعرف على المسار المحدد له، وفق موقعه في ترتيب المجموعة الثانية بين الأول أو الثاني أو أفضل ثوالث.

منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2025، بجانب منتخبات جنوب أفريقيا، أنجولا وزيمبابوي.

طالع مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025.. من هنا

مسارات منتخب مصر

لن يتعرف المنتخب المصري على منافسه في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا قبل نهاية دور المجموعات، لكنه يستطيع بحسب اللائحة التي حددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن يتوقع المسار الخاص به، على النحو الآتي:

الصدارة

يلتقي منتخب مصر، إذا ما نجح في الحصول على صدارة مجموعته في أمم أفريقيا، أفضل صاحب مركز ثالث في المجموعات الأولى والثالثة والرابعة، ما يعني أنه قد يواجه أحد المنتخبات التالية:

ثالث المجموعة الأولى: المغرب، مالي، زامبيا، جزر القمر.

ثالث المجموعة الثالثة: أوغندا، تونس، نيجيريا، تنزانيا.

ثالث المجموعة الرابعة: السنغال، بنين، الكونغو الديمقراطية، بوتسوانا.

الوصافة

حال تأهل منتخب مصر وصيفًا، يواجه في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا 2025 وصيف المجموعة السادسة بين كوت ديفوار، الكاميرون، الجابون، موزمبيق.

أفضل ثوالث

يمكن لمنتخب مصر أن يحجز مكانًا في ثمن نهائي أمم أفريقيا دون أن يكون في الصدارة أو الوصافة، حيث تتأهل أربعة من أصل ستة منتخبات إلى دور الـ16 بعد احتلالها المرتبة الثالثة.

في تلك الحالة، يلتقي المنتخب المصري أحد المنتخبين، إما متصدر المجموعة الثالثة بين أوغندا، تونس، نيجيريا، تنزانيا، أو متصدر المجموعة الرابعة بين السنغال، بنين، الكونغو الديمقراطية، بوتسوانا.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر كأس أمم أفريقيا 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg