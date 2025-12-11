كشف علي الضايفي، وكيل اللاعب علي علوان مهاجم منتخب الأردن وفريق الكرمة العراقي، عن حقيقة وجود عرض رسمي من النادي الأهلي لضم اللاعب، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط اسم اللاعب بالنادي الأهلي مؤخرًا، في الوقت الذي يبحث فيه المارد الأحمر عن مهاجم جديد للتعاقد مع في الميركاتو المقبل.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع علي علوان

وقال الضايفي في تصريحات لـ "يلا كورة": "لا يوجد أي عرض رسمي قدمه النادي الأهلي للتعاقد مع علي علوان حتى تلك اللحظة، كل ما تردد حول ذلك شائعات".

وأضاف: "اللاعب منفتح بشكل طبيعي على اللعب في مصر وللنادي الأهلي، لكنه في حالة من التركيز الكبير حاليًا مع منتخب الأردن في بطولة كأس العرب".

ويعد علوان هداف بطولة كأس العرب 2025 والمقامة حاليًا في قطر، حيث سجل اللاعب رفقة النشامى 3 أهداف.

واستطاع منتخب الأردن أن يتصدر المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب بالعلامة الكاملة، بعد الفوز على الإمارات والكويت ومصر.

موعد مباراة الأردن في ربع نهائي كأس العرب

ومن المقرر أن يخوض النشامى مباراته المقبلة في ربع النهائي كأس العرب أمام منتخب العراق، غدًا الجمعة، في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.