أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن الترتيب النهائي لجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم لعام 2025.

وأقيم حفل "ذا بيست"، مساء أمس الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، لتوزيع جوائز الأفضل في عام 2025.

وتوج الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2025، ضمن حفل جوائز الأفضل "ذا بيست".

وكان النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، ينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم، ولكنه خسر الجائزة لصالح النجم الفرنسي ديمبلي.

صلاح احتل المركز السادس

احتل صلاح المركز السادس في الترتيب النهائي لجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم لعام 2025.

وحصل صلاح على 24 نقطة في الترتيب النهائي، ليحتل المركز السادس متفوقاً على فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان، هاري كين لاعب بايرن ميونخ، نونو مينديز لاعب باريس سان جيرمان، بيدري لاعب برشلونة وكول بالمر لاعب تشيلسي.

الترتيب النهائي لجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم

1- عثمان ديمبلي - 50 نقطة.

2- لامين يامال - 39 نقطة.

3- كيليان مبابي - 35 نقطة.

4- أشرف حكيمي - 31 نقطة.

5- رافينيا - 29 نقطة.

6- محمد صلاح - 24 نقطة.

7- فيتينيا - 22 نقطة.

8- هاري كين - 14 نقطة.

9- نونو مينديز - 13 نقطة.

10- بيدري - 12 نقطة.

11- كول بالمر - 7 نقاط.