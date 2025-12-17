المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بمشاركة منتخب مصر.. فيفا يكشف الجوائز المالية لكأس العالم 2026

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:04 م 17/12/2025
علم مصر خلال سحب قرعة كأس العالم 2026

صورة أرشيفية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن الجوائز المالية لبطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو وحتى 19 يوليو في العام المقبل.

الجوائز المالية لكأس العالم 2026

اجتمع مجلس الفيفا قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025 في الدوحة بدولة قطر، واتخذ قرارات رئيسية من ضمنها الجوائز المالية لبطولة كأس العالم 2026.

ووافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على مساهمة مالية قياسية بلغت 727 مليون دولار أمريكي، تُوزع كجوائز مالية لكأس العالم 2026.

وستُوزع الحصة الأكبر وقدرها 655 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 50% عن النسخة السابقة، على الفرق الـ 48 المشاركة، وذلك على النحو التالي:

البطل: 50 مليون دولار أمريكي.

الوصيف: 33 مليون دولار أمريكي.

المركز الثالث: 29 مليون دولار أمريكي.

المركز الرابع: 27 مليون دولار أمريكي.

المراكز من الخامس إلى الثامن: 19 مليون دولار أمريكي.

المراكز من التاسع إلى السادس عشر: 15 مليون دولار أمريكي.

المراكز من السابع عشر إلى الثاني والثلاثين: 11 مليون دولار أمريكي.

المراكز من الثالث والثلاثين إلى الثامن والأربعين: 9 ملايين دولار أمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، سيحصل كل فريق متأهل على 1.5 مليون دولار أمريكي لتغطية تكاليف الاستعداد، وهذا يعني أن جميع الاتحادات الأعضاء المشاركة مضمون لها ما لا يقل عن 10.5 مليون دولار أمريكي لكل منها مقابل مشاركتها في بطولة العام المقبل.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يقع في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، برفقة منتخبات: بلجيكا، إيران ونيوزيلندا.

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
منتخب مصر فيفا كأس العالم 2026

