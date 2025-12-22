أرقام قياسية بالجملة.. حقائق مباراة الكاميرون والجابون

يستعد منتخب الكاميرون لخوض مباراة الجولة الأولى مع الجابون مساء الأربعاء المقبل، في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويتطلع منتخب الكاميرون لتحقيق الفوز في هذه المباراة قبل مواجهة كوت ديفوار في الجولة الثانية ثم يلتقي مع موزمبيق في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

حقائق مباراة الكاميرون والجابون

وفي السطور التالية نستعرض أبرز الأرقام والحقائق عن المباراة:

الكاميرون

1- الظهور الـ12 لمنتخب الكاميرون في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، والمشاركة السادسة على التوالي، آخر مرة غابت فيها عن البطولة كانت في عام 2013.

2- فاز منتخب الكاميرون ببطولة كأس الأمم الأفريقية خمس مرات (1984، 1988، 2000، 2002، 2017)، واللقب الوحيد في شمال أفريقيا كان في المغرب عام 1988، كما أنه كان وصيفا في نسخة 1986 لمنتخب مصر.

3- ثاني أنجح دولة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية بعد مصر (7 ألقاب)، وكان آخر لقب في عام 2017، عندما تغلب على مصر في المباراة النهائية، ووصلت إلى دور الـ16 في نسخة 2023، وخسرت أمام نيجيريا.

4- كان أول ظهور للكاميرون في بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1970، ووصل المنتخب المصري إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية سبع مرات؛ ولا يتفوق عليه في عدد مرات الوصول إلى النهائي سوى مصر (10 مرات) وغانا (9 مرات).

5- وصل منتخب الكاميرون إلى 3 نهائيات متتالية بين عامي 1984 و1988.

6- سجل المباراة الافتتاحية في كأس الأمم الأفريقية: 20 مباراة، 10 انتصارات، 6 تعادلات، 4 هزائم، وفاز في المباريات الافتتاحية في عامي 2019 و2021 بعد سلسلة من أربع بطولات دون فوز

7- تعادل المنتخب الكاميروني مع غينيا بنتيجة 1-1 في مباراته الافتتاحية في كأس الأمم الأفريقية 2023، ومنذ عام 2015، لم يخسروا سوى مباراة واحدة من آخر 12 مباراة لهم في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

8- استقبلت شباك منتخب الكاميرون هدفاً في كل مباراة من مبارياتهم الست الأخيرة في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية، وآخر مباراة حافظ فيها الفريق على نظافة شباكه في دور المجموعات كانت التعادل السلبي 0-0 مع بنين في عام 2019.

9- استقبلت شباكهم 8 أهداف في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، وهو أعلى رقم يسجلونه في بطولة واحدة.

10- لم يسبق أن انتهت مباراة افتتاحية لكأس الأمم الأفريقية بالتعادل السلبي 0-0.

11- تأهل منتخب الكاميرون دون هزيمة في التصفيات، واستقبلت شباكه هدفين فقط.

12- تم استبعاد حارس المرمى أندريه أونانا والمهاجم فينسنت أبو بكر من التشكيلة، وسجل أبوبكر ثلاثة أهداف في التصفيات وأحرز ثمانية أهداف في كأس الأمم الأفريقية 2021.

الجابون

1- يشارك للمرة التاسعة في كأس الأمم الأفريقية، إذ تأهلت لأول مرة عام 1994 عندما استضافت تونس البطولة، وغاب عن نسخة عام 2023؛ وكان آخر ظهور له في عام 2021، وتم إقصاؤه من دور المجموعات أربع مرات (1994، 2000، 2010، 2017).

2- تشمل أفضل النتائج الوصول إلى ربع النهائي في عامي 1996 و2012

3- فازوا في مباراتهم الافتتاحية في كأس الأمم الأفريقية أربع مرات، وتعادلوا مرة واحدة، وخسروا ثلاث مرات

4- لم يهزموا في المباريات الافتتاحية في آخر خمس مشاركات لهم في كأس الأمم الأفريقية (2010-2021)

5- فاز على الكاميرون 1-0 في مباراته الافتتاحية في كأس الأمم الأفريقية عام 2010.

6- لم يسبق له أن شارك في مباراة افتتاحية لكأس الأمم الأفريقية انتهت بالتعادل السلبي 0-0، وسجلوا في سبع من مبارياتهم الثماني الافتتاحية في كأس الأمم الأفريقية.

7- حاليًا في سلسلة من ست مباريات دون هزيمة في مباريات دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية (فوز واحد وخمسة تعادلات)

8- لم يخسروا في آخر سبع مباريات لهم في كأس الأمم الأفريقية في اللعب المفتوح

9- تأهلت كوصيفة للمجموعة خلف المغرب المضيف

10- بيير إيمريك أوباميانج وشافي بابيكا من بين أفضل الهدافين في التصفيات (هدفان لكل منهما)، ومن المقرر أن يشارك أوباميانج في نهائيات كأس الأمم الأفريقية للمرة الخامسة، سجل ستة أهداف في بطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخب الغابون، وقدم أربعة تمريرات حاسمة.