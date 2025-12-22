أعرب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته بتحقيق الفوز في المباراة الأولى بكأس أمم أفريقيا 2025، وتحدث عن العديد من الموضوعات التي شهدتها مباراة زيمبابوي.

منتخب مصر فاز على زيمبابوي، بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وبهذه النتيجة، يحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية التي تضم أيضا: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي، وأنجولا"، وذلك برصيد 3 نقاط.

مؤتمر حسام حسن

وقال حسام حسن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة زيمبابوي: "الحمد لله على المكسب ومبروك للجمهور المصري والجمهور الذي حضر هنا، ومثل ما قلت قبل المباراة البداية دائما تكون صعبة وهذا هو الشيء الذي يصل بك لصدارة المجموعة والأدوار المقبلة".

وأضاف: "بدأنا بفرص كثيرة مع احترامي لزيمبابوي ولكن كان هناك عدم تركيز فى الفرص مننا فى الشوط الاول وكان طبيعي منتخب زيمبابوي بعد الهدف معنوياته تعلى علينا".

وأكمل: "الحمد لله بفضل توفيق ربنا أولا وثقتنا فى نفسنا وكان تركيزي إني أصلح الاخطاء الموجودة فى التشكيل سواء بالتعليمات أو بالتغيير الأول الذي عملته فى الشوط الأول، وبعدها الفرص زادت فى الشوط الثاني والسيطرة زادت ووقتها ظهر، الفوارق الموجودة وجودة اللاعبين بتاعتنا وخبراتها واشتغلنا أننا نتعادل ونرجع للمباراة وكان عندي ثقة فى ربنا واللاعبين أننا سنعود ونكسب ونحن متأخرين، وبين الشوطين كل ما تحدث فيه أنه يجب أن نصلح اخطائنا ونستغل الفرص".

وتابع مدرب منتخب مصر: "كنت متوقع بعد كل الفرص التي أهدرناها في بداية المباراة أننا سنستقبل هدف وهذا حصل للأسف لأننا لم نستغل الفرص".

وتطرق للحديث عن استبدال إمام عاشور قائلاً: "بالنسبة لإمام عاشور لم نستبدله لأن مستواه كان سيء ولكن أنا حريص معاه لأن الفترة التي تدرب فيها وهو عائد من مرض صعب جدا وكان ممكن يغيب فترة أكبر، لذلك كنت حريص معه جدا فى فترة الإعداد والمعسكر ووصل لحالة مرضية بالنسبة لي وكان وجوده فى مركز 10 مهم اليوم ولكن شعرت أن الضغوط ستزيد عليه بعد ما استقبلنا الهدف لأنه عائد للتو من الإصابة ومطلوب مننا نتعادل "فالماتش هيبقى تقيل عليه"، لذلك حاولت أن العب برأس حربة صريح بالدفع بمصطفى محمد ونشتغل بصلاح ومرموش وتريزيجيه معه، ولم أكن قلق من التغيير لأنني أعرف ماذا أحتاج ويجب أحافظ على اللاعب بتاعي بسبب الضغوط ولأن إمام عاشور لاعب مهم والحمد لله التغيير كان ايجابياً".

وعن المواجهة المقبلة، قال حسام حسن: "منتخب جنوب أفريقيا ليس سهلا ولا يوجد حاليا منتخب سهل لكننا ان شاء الله سنجهز أنفسنا".

وواصل: "أنا حاسس بالجمهور الموجود فى مصر وحاسس بالجمهور المتواجد هنا وأشكرهم جدا وكنت حزين عشانهم وأعلم أن مصر كلها بتتفرج على منتخب بلدها وكنت عايز نكسب ونفرحهم وقلت يارب نكسب عشان الجمهور وان شاء الله نتدارك الأخطاء فى القادم".

واختتم حسام حسن تصريحاته متحدثاً عن صلاح: "محمد صلاح دائما عندما يكون فى ليفربول وغائب عن التهدبف مثلا ويرجع على المنتخب بنحاول نساعد بعض حتى يعود ويسجل ويكون فى الحالة بتاعته والثقة ترجع له من المنتخب وهذا ينعكس عليه لما يرجع ليفربول أيضا، وكان عندي ثقة فيه وأعلم أن صلاح هيفرق كثيراً والهدف ساعده معنويا وكنت أعلم أن صلاح قادر في أي وقت يساعد منتخبه وناديه وكل التقدير له لأني كنت أعلم تفاصيل الظروف التي أتى بها إلى هنا من ليفربول وان شاء الله يكون من أهم نجوم البطولة".

