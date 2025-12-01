حقق منتخب مصر فوزًا قاتلاً ضد منتخب زيمبابوي بنتيجة (2-1)، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

والتقى منتخب مصر مساء الإثنين مع زيمبابوي على ملعب أدرار، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.

وبهذه النتيجة، يحتل منتخب مصر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية التي تضم أيضا: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي، وأنجولا"، وذلك برصيد 3 نقاط.

ويتساوى منتخب مصر مع جنوب أفريقيا في رصيد النقاط، وذلك بعدما انتصر على منتخب أنجولا بنتيجة 2-1.

موعد المباراة المقبلة لمنتخب مصر في أمم أفريقيا 2025

بعد الانتصار القاتل على زيمبابوي، يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة الجولة الثانية من دور المجموعات في أمم أفريقيا 2025.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الجنوب أفريقي، في الجولة الثانية من دور المجموعات في أمم أفريقيا 2025.

ويواجه منتخب مصر نظيره جنوب أفريقيا، يوم الجمعة المقبل الموافق 26 ديسمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في أكادير.

