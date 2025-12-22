المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30
بنين

بنين

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

- -
17:00
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية
تونس

تونس

- -
22:00
أوغندا

أوغندا

جميع المباريات

"العودة".. الملك ووريثه يقودان منتخب مصر لهزيمة محاربي زيمبابوي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:56 م 22/12/2025 تعديل في 23/12/2025
منتخب مصر

صورة لمحمد صلاح ضد منتخب زيمبابوي

حقق منتخب مصر فوزًا متأخرًا ضد منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

والتقى منتخب مصر مساء اليوم الإثنين، مع زيمبابوي، على ملعب أكادير، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.

وبادر منتخب زيمبابوي بالتسجيل في الدقيقة 20 عن طريق برينس دوبي، قبل أن يتعادل عمر مرموش في الدقيقة 63 بتسديدة قوية سكنت الشباك، ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 90+1.

وبهذه النتيجة، يحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية التي تضم أيضا: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي، وأنجولا"، وذلك برصيد 3 نقاط.

ويتساوى منتخب مصر مع جنوب أفريقيا في رصيد النقاط، وذلك بعدما انتصر على منتخب أنجولا بنتيجة 2-1.

تشكيل منتخب مصر

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

في الدفاع: محمد حمدي، حسام عبد المجيد، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

في خط الوسط: إمام عاشور، حمدي فتحي، مروان عطية.

في الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح.

بدلاء منتخب مصر: أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، خالد صبحي، أحمد عيد، أحمد فتوح، رامي ربيعة، محمد شحاتة، محمود صابر، مهند لاشين، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل، صلاح محسن، مصطفى محمد.

ملخص المباراة

بداية متعثرة

بدأ لاعبو منتخبنا الوطني المباراة بشكل ضاغط بينما ترك منتخب زيمبابوي الاستحواذ سعيا في خطف كرة مرتدة.

في الدقيقة الخامسة أضاع منتخب مصر فرصة هدف بعدما استلم إمام عاشور الكرة وسددها مرت أعلى المرمى.

وتكرر نفس الأمر في الدقيقة السابعة، عندما أضاع تريزيجيه الكرة أمام المرمى بعد كرة عرضية متقنة من محمد صلاح.

وبدأ منتخب مصر وقتها الضغط على زيمبابوي، لكن دون تسجيل أي أهداف أو استغلال الهجمات التي تصنع خلال المباراة.

وعلى عكس سير المباراة، سجل منتخب زيمبابوي الهدف الأول في المباراة عند الدقيقة 20 عن طريق برينس دوبي، الذي راوغ حسام عبد المجيد وسدد الكرة في الشباك.

بعد استقبال الهدف، حاول منتخب مصر تسجيل الهدف إلا أن حسام حسن، مدرب المنتخب، قرر إجراء تبديل بخروج إمام عاشور ونزول مصطفى محمد في الدقيقة 34.

وتفنن منتخب مصر في إهدار الكرات السهلة أمام المرمى لينتهي الشوط الأول بتأخر منتخب مصر بهدف دون رد.

هدفان في شوط واحد

الشوط الثاني ومع إجراء بعض التعديلات لمنتخب مصر، نجح في السيطرة على أول 15 دقيقة حتى وصل إجمالي التسديدات 20 تسديدة لمصر مقابل 5 تسديدات لزيمبابوي.

وبجملة فردية بحتة، نجح عمر مرموش في مراوغة أكثر من لاعب في الجانب الأيسر وسدد الكرة قوية سكنت شباك منتخب زيمبابوي ليتعادل في النتيجة.

وما حققه منتخب مصر في المباراة هو الاستحواذ الجيد، فحتى الدقيقة 70 كان الاستحواذ 80% لمنتخب مصر مقابل 20% لزيمبابوي.

لم تتغير النتيجة إلا في الوقت البدل الضائع الذي سجل فيه محمد صلاح الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 90+1 بتسديدة قوية سكنت الشباك.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر محمد صلاح منتخب زيمبابوي عمر مرموش كأس الأمم الأفريقية 2025

