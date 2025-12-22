المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
مالي

مالي

1 1
16:00
زامبيا

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

2 1
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

0 1
22:00
زيمبابوي

زيمبابوي

جميع المباريات

إعلان

جواد بده: المغاربة دائمًا يخافون من مواجهة مصر في أمم أفريقيا.. و"مقصية" الكعبي ليست صدفة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:17 م 22/12/2025
منتخب مصر

منتخب مصر - صورة أرشيفية

أكد المعلق الرياضي المغربي جواد بده أن جماهير المنتخب المغربي دائما ما تخون متخوفة من مواجهة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالتحديد.

وقال الكعبي في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت: "عدم الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية يعتبر فشل لأنه العادي وصول المغرب للنهائي أو نصف النهائي".

وأضاف: "الاخفاق في كأس الأمم يعتبر فشل خاصة أن البطولة تقام في المغرب وسط دعم كبير من مشجعي الجمهور المغربي".

وأوضح: "من الطبيعي لأي مدرب في أمم أفريقيا اللعب بطريقة هجومية عكس كأس العالم من خلال اللعب على الدفاع والاعتماد على التحولات والمرتدات، وليس من الضروري أن تنجح طريقة وليد الركراكي في أمم افريقيا كما نجحت في كأس العالم".

قبل أن يزيد: "جماهير المغرب دائمًا لديها تخوف من مواجهة مصر التي دائمًا ما يكون لها خبراتها في البطولة الأفريقية، فمصر هي المنتخب الأكبر ودائما متواجد في الأدوار النهائية إذا لم يحصل على اللقب".

أما عن هدف أيوب الكعبي أمام جزر القمر.. قال: "أتابع الكعبي منذ وجوده في الدرجة الثانية وتنقلاته بين الأندية حتى خلال وجوده مع نهضة بركان في الدوري وكأس افريقيا للمحليين".

وأنهى: "ذكرتني مقصيته أمام جزر القمر بمقصية مصطفى حاجي في شباك مصر في أمم أفريقيا 1998 وهي لعبة صعبة بكل تأكيد".

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية منتخب المغرب أيوب الكعبي جواد بده

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
مصر

مصر

0 1
زيمبابوي

زيمبابوي

50

منتخب مصر يتأخر أمام زيمبابوي بهدف نظيف في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg