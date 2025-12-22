أكد المعلق الرياضي المغربي جواد بده أن جماهير المنتخب المغربي دائما ما تخون متخوفة من مواجهة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالتحديد.

وقال الكعبي في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت: "عدم الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية يعتبر فشل لأنه العادي وصول المغرب للنهائي أو نصف النهائي".

وأضاف: "الاخفاق في كأس الأمم يعتبر فشل خاصة أن البطولة تقام في المغرب وسط دعم كبير من مشجعي الجمهور المغربي".

وأوضح: "من الطبيعي لأي مدرب في أمم أفريقيا اللعب بطريقة هجومية عكس كأس العالم من خلال اللعب على الدفاع والاعتماد على التحولات والمرتدات، وليس من الضروري أن تنجح طريقة وليد الركراكي في أمم افريقيا كما نجحت في كأس العالم".

قبل أن يزيد: "جماهير المغرب دائمًا لديها تخوف من مواجهة مصر التي دائمًا ما يكون لها خبراتها في البطولة الأفريقية، فمصر هي المنتخب الأكبر ودائما متواجد في الأدوار النهائية إذا لم يحصل على اللقب".

أما عن هدف أيوب الكعبي أمام جزر القمر.. قال: "أتابع الكعبي منذ وجوده في الدرجة الثانية وتنقلاته بين الأندية حتى خلال وجوده مع نهضة بركان في الدوري وكأس افريقيا للمحليين".

وأنهى: "ذكرتني مقصيته أمام جزر القمر بمقصية مصطفى حاجي في شباك مصر في أمم أفريقيا 1998 وهي لعبة صعبة بكل تأكيد".