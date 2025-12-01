المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
محمد معروف حكما لمباراة بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية.. وعاشور لتقنية الفيديو

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:05 ص 23/12/2025
محمد معروف

محمد معروف

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، تعيين 3 حكام مصريين، هم محمد معروف وأحمد حسام طه ومحمود عاشور، لإدارة مباراة بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية.

ويلتقي منتخب بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا بالمغرب.

وأشار اتحاد الكرة المصري، إلى أن طاقم مباراة بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية سيضم كلا من:

- محمد معروف حكم ساحة.

- التونسى خليل حسانى مساعدًا أول.

- أحمد حسام طه مساعدًا ثانيًا.

- الصومالى عمر أرتان حكمًا رابعًا.

- محمود عاشور حكم فيديو.

- الكيني ديكنز ميميسا حكم فيديو مساعد.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة بوركينا فاسو القادمة
بوركينا فاسو غينيا الاستوائية كأس أمم أفريقيا 2025

