أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، تعيين 3 حكام مصريين، هم محمد معروف وأحمد حسام طه ومحمود عاشور، لإدارة مباراة بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية.

ويلتقي منتخب بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا بالمغرب.

وأشار اتحاد الكرة المصري، إلى أن طاقم مباراة بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية سيضم كلا من:

- محمد معروف حكم ساحة.

- التونسى خليل حسانى مساعدًا أول.

- أحمد حسام طه مساعدًا ثانيًا.

- الصومالى عمر أرتان حكمًا رابعًا.

- محمود عاشور حكم فيديو.

- الكيني ديكنز ميميسا حكم فيديو مساعد.

