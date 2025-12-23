طالب صامويل تشوكويزي لاعب فولهام ومنتخب نيجيريا بضرورة إظهار الاحترام للنجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن ليفربول لا يقدم أداءً أفضل بدونه.

وقبل الانضمام لمنتخب مصر للمشاركة في أمم أفريقيا 2025، عاش صلاح أوقاتًا عصيبة في ليفربول منذ التصريحات التي أدلى بها عقب مباراة ليدز، إذ كشف انهيار علاقته بالمدرب الهولندي آرني سلوت.

وجلس صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول في 4 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، كما استبعد من السفر مع فريق سلوت إلى مدينة ميلانو، لمواجهة إنتر في منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتعرض النجم المصري لانتقادات من جيمي كاراجر نجم ليفربول السابق بسبب تصريحاته قبل أن يقدم اعتذارا له.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

وقال تشوكويزي في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "بالنسبة لي محمد صلاح هو أسطورة ليفربول، وأنا احترم ما قاله بعد الأزمة الأخيرة، كذلك احترم أرني سلوت، في النهاية يجب احترام الجميع".

وأضاف: "يجب على كاراجر أن يحترم صلاح لأنه لعب أيضًا في ليفربول، وهو يعلم ما يواجهه اللاعبون في هذه الأوقات الصعبة وبالتالي عليك احترام اللاعب".

وأكمل: "كان على كاراجر عدم الحديث وأن يحترم ما قاله صلاح، وأرى أن الجلوس على مقاعد البدلاء يؤلم كثيرا أي لاعب، ما بالك بصلاح الذي جلس على دكة البدلاء 3 مباريات، إنه لاعب مهم ولا يمكن وضعه في هذا الموقف".

وتابع: "بالنسبة لي حتى إذا لم يسجل صلاح الأهداف فيجب أن تتركه في المباراة، فالفريق لا يقدم أداءً أفضل بدونه، وإذا كان وضع ليفربول أفضل بدونه فسنقول ذلك".

واستكمل نجم نيجيريا: "كل لاعب أفريقي يتطلع وينظر إلى صلاح، وما فعله في الدوري الإنجليزي يعد شيئا رائعا، إنه صاحب أعلى معدل تسجيل للأهداف، لقد قضى 5 أو 6 مواسم يسجل 30 هدف وأكثر".