بدأ منتخب نيجيريا بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالفوز على تنزانيا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

ويبدأ منتخب نيجيريا بطولة أمم أفريقيا بأفضل شكل، إذ حصد أول 3 نقاط في المجموعة بينما بقي منتخب تنزانيا دون رصيد من النقاط.

ويقع المنتخب النيجيري في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات تونس، أوغندا وتنزانيا.

المرة الأولى منذ 25 عاماً

سجلت نيجيريا هدفين على الأقل في مباراتها الافتتاحية في كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى منذ 25 عاماً.

وكانت آخر مباراة سجل فيها المنتخب النيجيري هدفين أو أكثر في المباراة الافتتاحية بأمم أفريقيا منذ 23 يناير 2000 ضد تونس (4).

نتائج مباريات نيجيريا الافتتاحية في أمم أفريقيا

أمم أفريقيا 2000: نيجيريا 4-2 تونس.

أمم أفريقيا 2002: نيجيريا 1-0 الجزائر.

أمم أفريقيا 2004: نيجيريا 0-1 المغرب.

أمم أفريقيا 2006: نيجيريا 1-0 غانا.

أمم أفريقيا 2008: نيجيريا 0-1 كوت ديفوار.

أمم أفريقيا 2010: نيجيريا 1-3 مصر.

أمم أفريقيا 2013: نيجيريا 1-1 بوركينا فاسو.

أمم أفريقيا 2019: نيجيريا 1-0 بوروندي.

أمم أفريقيا 2021: نيجيريا 1-0 مصر.

أمم أفريقيا 2023: نيجيريا 1-1 غينيا الاستوائية.

أمم أفريقيا 2025: نيجيريا 2-1 تنزانيا.

