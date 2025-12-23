المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

1 0
14:30
بنين

بنين

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

3 0
17:00
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

2 1
19:30
تنزانيا

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية
تونس

تونس

- -
22:00
أوغندا

أوغندا

جميع المباريات

إعلان

المرة الأولى منذ 25 عاماً.. ثنائية نيجيريا أمام تنزانيا تكتب رقماً غائباً في أمم أفريقيا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

09:46 م 23/12/2025
نيجيريا

نيجيريا

بدأ منتخب نيجيريا بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالفوز على تنزانيا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

ويبدأ منتخب نيجيريا بطولة أمم أفريقيا بأفضل شكل، إذ حصد أول 3 نقاط في المجموعة بينما بقي منتخب تنزانيا دون رصيد من النقاط.

ويقع المنتخب النيجيري في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات تونس، أوغندا وتنزانيا.

المرة الأولى منذ 25 عاماً

سجلت نيجيريا هدفين على الأقل في مباراتها الافتتاحية في كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى منذ 25 عاماً.

وكانت آخر مباراة سجل فيها المنتخب النيجيري هدفين أو أكثر في المباراة الافتتاحية بأمم أفريقيا منذ 23 يناير 2000 ضد تونس (4).

نتائج مباريات نيجيريا الافتتاحية في أمم أفريقيا

أمم أفريقيا 2000: نيجيريا 4-2 تونس.

أمم أفريقيا 2002: نيجيريا 1-0 الجزائر.

أمم أفريقيا 2004: نيجيريا 0-1 المغرب.

أمم أفريقيا 2006: نيجيريا 1-0 غانا.

أمم أفريقيا 2008: نيجيريا 0-1 كوت ديفوار.

أمم أفريقيا 2010: نيجيريا 1-3 مصر.

أمم أفريقيا 2013: نيجيريا 1-1 بوركينا فاسو.

أمم أفريقيا 2019: نيجيريا 1-0 بوروندي.

أمم أفريقيا 2021: نيجيريا 1-0 مصر.

أمم أفريقيا 2023: نيجيريا 1-1 غينيا الاستوائية.

أمم أفريقيا 2025: نيجيريا 2-1 تنزانيا.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة نيجيريا القادمة
نيجيريا تنزانيا كأس أمم أفريقيا 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
ما قبل المباراة
تونس

تونس

- -
أوغندا

أوغندا

3

في حين جاءت تشكيلة المنتخب الأوغندي على النحو التالي:سليم ماجولا، توبي سيبيك، عبدو عزيزي كايوندو، روجرز توراش، جوردان أوبيتا، كينيث سيماكولا، خالد أوتشو، لورينزن ميلفين، جودي سيموجابي، ستيفن موكوالا، روجرز ماتو.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg