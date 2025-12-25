علق هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بإقامة بطولة كأس أمم أفريقيا كل 4 سنوات بداية من عام 2028.

ويستعد منتخب مصر لخوض ثاني مبارياته في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، عندما يلتقي بمنتخب جنوب أفريقيا.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الجنوب أفريقيا، مساء يوم الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025.

وكان منتخب مصر افتتح مشواره في البطولة الأفريقية بالانتصار على زيمبابوي بنتيجة (2-1)، بينما انتصر منتخب جنوب أفريقيا على نظيره أنجولا بنتيجة (2-1) أيضاً، في الجولة الأولى من دور المجموعات لحساب المجموعة الثانية.

تصريحات مدرب جنوب أفريقيا

وقال بروس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة منتخب مصر: "أعتقد أنه من الجيد أن تُقام بطولة كأس الأمم الأفريقية كل أربع سنوات ابتداءً من عام 2028، لدينا الآن كأس العالم للأندية في يونيو، ثم كأس الأمم الأفريقية، وبعد ستة أشهر كأس العالم".

وأضاف: "بالنسبة للمنتخبات الأفريقية المتأهلة لكأس العالم، فالأمر صعب بعض الشيء، حتى نحن اضطررنا لأخذ استراحة قصيرة لإعادة التركيز قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية في ديسمبر، لأننا كنا منشغلين بكأس العالم".

وأكمل: "أعتقد أن هذا أمر جيد للغاية، يمكن أن يكون كأس الأمم الأفريقية هو التركيز الرئيسي".

وواصل: "بعد ستة أشهر ستقام بطولة كأس العالم، لذا قد ينشغل المرء قليلاً بالتفكير في كأس العالم وينسى بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهذا ما حدث معنا أيضاً، أعتقد أن الأمور أصبحت الآن على ما يرام إلى حد ما".

وأتم بروس تصريحاته: "ربما يساعد ذلك أيضاً الدول الأفريقية على التقدم أكثر في كأس العالم، لأنهم يستطيعون الآن التركيز على كأس العالم".

