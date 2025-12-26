يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب جنوب أفريقيا، التي قد تكون حاسمة في التأهل للدور المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا، من المقرر أن تنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب أدرار في أغادير، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في كان 2025.

تشكيل منتخب مصر المتوقع

يأتي تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد جنوب أفريقيا، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم.

خط الوسط: أحمد زيزو، مروان عطية، حمدي فتحي، محمد حمدي.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، محمود تريزيجيه.

4 قنوات تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا

تنقل 4 قنوات بشكل مجاني، يمكن استقبالها بسهولة، مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا، المقرر لها مساء اليوم الجمعة، وذلك على النحو الآتي:

Canal 2 International HD عبر قمر يوتلسات 3 شرقًا

التردد: 11431 - H - معدل الترميز: 18330.

الباقة الأفريقية عبر قمر يوتلسات 9 شرقًا (ORTM - RTB - BTV)، ويمكن استقبالها على الترددات الآتية:

11900 - H – معدل الترميز 27500.

12034 - V – معدل الترميز 27500.

TVGE عبر قمر أسترا 23 شرقًا

التردد: 12031 - H - معدل الترميز: 27500

Arryadia TNT HD عبر قمر عربسات 26 شرقًا

التردد: 11180 - V - معدل الترميز: 27500.

منتخب مصر كان قد فاز على زيمبابوي (2-1) في مباراة الجولة الأولى، ليحتل صدارة مجموعته في كأس الأمم الأفريقية، متساويًا في النقاط مع منافسه المقبل، منتخب جنوب أفريقيا.

