لأول مرة.. صلاح محسن يحمل شارة قيادة منتخب مصر أمام أنجولا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

05:33 م 29/12/2025
صلاح محسن

صلاح محسن

يحمل صلاح محسن، مهاجم منتخب مصر، شارة قيادة المنتخب في مباراة أنجولا في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلعب منتخب مصر أمام أنجولا، مساء اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويُعد صلاح محسن، هو أقدم لاعبي منتخب مصر أمام أنجولا.

وخاض صلاح محسن مباراته الأولى بقميص منتخب مصر، بتاريخ 13 أغسطس 2017.

وشارك صلاح محسن، في 8 مباريات مع منتخب مصر من قبل وسجل هدفًا وحيدًا.

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا، على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، خالد صبحي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مهند لاشين، محمود صابر، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: صلاح محسن، مصطفى محمد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي، محمد صبحي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد حمدي، حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، محمد شحاتة، محمود تريزيجيه، مصطفى فتحي، أحمد زيزو، محمد صلاح، عمر مرموش، أسامة فيصل.

وبلغ منتخب مصر دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا، كأول المتأهلين بعد أن تفوق على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بالجولة الأولى، وتخطى عقبة جنوب أفريقيا بهدف نظيف في الأسبوع الثاني جاء عن طريق محمد صلاح.

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية أنجولا صلاح محسن

