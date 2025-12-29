المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"من بين 3 منتخبات".. منافس منتخب مصر في ثمن نهائي أمم أفريقيا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:50 م 29/12/2025 تعديل في 30/12/2025
احتفال محمد صلاح نجم منتخب مصر

احتفال لاعبي منتخب مصر

يترقب منتخب مصر لمعرفة منافسه في الدور المقبل من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب، حتى 18 يناير 2026.

منتخب مصر ضمن التأهل في صدارة المجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط، حاجزًا مقعده في ثمن النهائي كأول الواصلين لهذا الدور.

والآن، منتخب مصر سيخوض مباراته في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 5 يناير، على ملعب أدرار في أغادير.

منافس منتخب مصر المقبل

ووفقًا لاعتبارات حددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حسب أفضل 4 ثوالث سيتأهلون إلى ثمن نهائي البطولة، سيكون منافس منتخب مصر المقبل على النحو الآتي:

حال كانوا أفضل 4 ثوالث من المجموعات الثانية و الرابعة والخامسة والسادسة، سيكون منافس منتخب مصر، هو ثالث المجموعة الرابعة.

كما أنه حال كانوا أفضل 4 ثوالث من المجموعات الثالثة حتى السادسة، سيكون منافس منتخب مصر، هو ثالث المجموعة الرابعة.

والأقرب حتى الآن، هو منتخب بنين، الذي يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة بـ3 نقاط، وهو سيواجه منتخب السنغال (4 نقاط) مساء غد الثلاثاء، وربما نتيجة هذه المواجهة تغير هوية صاحب المركز الثالث في هذه المجموعة.

بالإضافة إلى منتخب الكونغو الديمقراطية الذي يمتلك 4 نقاط، ولديه مباراة أخيرة ضد منتخب بوتسوانا.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

أخبار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية من هنا

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية كأس أمم أفريقيا

