المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
زيمبابوي

زيمبابوي

2 3
18:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

0 0
18:00
مصر

مصر

كأس الأمم الأفريقية
جزر القمر

جزر القمر

0 0
21:00
مالي

مالي

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

0 2
21:00
المغرب

المغرب

جميع المباريات

إعلان

رغم التعادل مع أنجولا.. منتخب مصر يخسر النقاط في تصنيف فيفا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

09:30 م 29/12/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

أنهى منتخب مصر مشاركته في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بالتعادل مع منتخب أنجولا.

وتعادل منتخب مصر سلبياً مع أنجولا، مساء اليوم الإثنين، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025.

وسبق وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 من البطولة الأفريقية، عقب فوزه على جنوب أفريقيا في الجولة الماضية، كما أنه حسم صدارة المجموعة.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثانية من كأس أمم أفريقيا 2025، برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن جنوب أفريقيا صاحبة الـ6 نقاط في المركز الثاني.

منتخب مصر يخسر النقاط في تصنيف فيفا

رغم التعادل مع أنجولا في أمم أفريقيا، إلا أن منتخب مصر فقد بعض النقاط في تصنيف فيفا.

وكان منتخب مصر تراجع في التصنيف الأخير الصادر في ديسمبر 2025 إلى المركز 35.

وقبل مباراة منتخب مصر وأنجولا، كان يملك "الفراعنة" إجمالي 1,536.31 نقطة (باحتساب النقاط التي حصدها خلال البطولة من الانتصار على زيمبابوي وجنوب أفريقيا)، بينما كان يملك منتخب أنجولا إجمالي 1,254.45 نقطة (باحتساب النقاط التي حصدها خلال البطولة من الخسارة أمام جنوب أفريقيا والتعادل مع زيمبابوي).

وبعد التعادل بين المنتخبين، فإن منتخب مصر خسر 8.64 نقطة ليصبح إجمالي نقاطه (1527.67) نقطة، بينما حصد منتخب أنجولا نفس عدد النقاط ليصبح إجمالي نقاطه (1263.09) نقطة.

للاطلاع على تصنيف منتخبات أمم أفريقيا اضغط هنا

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
منتخب مصر أنجولا كأس أمم أفريقيا 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
جزر القمر

جزر القمر

0 0
مالي

مالي

25

محاولة لمنتخب مالي بعد تمريرة بينية كادت ان تنتهي بتسديدة من محمد كامارا داخل منطقة الجزاء ولكن أطول من الازم وتخرج ضربة مرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
Advertisement
مباشر
زامبيا

زامبيا

0 2
المغرب

المغرب

35

ركلة ركنية مرت دون خطورة على مرمى منتخب زامبيا

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg