أنهى منتخب مصر مشاركته في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بالتعادل مع منتخب أنجولا.

وتعادل منتخب مصر سلبياً مع أنجولا، مساء اليوم الإثنين، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025.

وسبق وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 من البطولة الأفريقية، عقب فوزه على جنوب أفريقيا في الجولة الماضية، كما أنه حسم صدارة المجموعة.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثانية من كأس أمم أفريقيا 2025، برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن جنوب أفريقيا صاحبة الـ6 نقاط في المركز الثاني.

منتخب مصر يخسر النقاط في تصنيف فيفا

رغم التعادل مع أنجولا في أمم أفريقيا، إلا أن منتخب مصر فقد بعض النقاط في تصنيف فيفا.

وكان منتخب مصر تراجع في التصنيف الأخير الصادر في ديسمبر 2025 إلى المركز 35.

وقبل مباراة منتخب مصر وأنجولا، كان يملك "الفراعنة" إجمالي 1,536.31 نقطة (باحتساب النقاط التي حصدها خلال البطولة من الانتصار على زيمبابوي وجنوب أفريقيا)، بينما كان يملك منتخب أنجولا إجمالي 1,254.45 نقطة (باحتساب النقاط التي حصدها خلال البطولة من الخسارة أمام جنوب أفريقيا والتعادل مع زيمبابوي).

وبعد التعادل بين المنتخبين، فإن منتخب مصر خسر 8.64 نقطة ليصبح إجمالي نقاطه (1527.67) نقطة، بينما حصد منتخب أنجولا نفس عدد النقاط ليصبح إجمالي نقاطه (1263.09) نقطة.

