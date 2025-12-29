المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

0 0
18:00
مصر

مصر

كأس الأمم الأفريقية
زيمبابوي

زيمبابوي

2 3
18:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

0 2
21:00
المغرب

المغرب

كأس الأمم الأفريقية
جزر القمر

جزر القمر

0 0
21:00
مالي

مالي

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
جنوى

جنوى

طارق مصطفى الأقرب.. يلا كورة يكشف تطورات ملف مدرب الزمالك ومصير عبد الرؤوف

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:09 م 29/12/2025
طارق مصطفى

طارق مصطفى

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن الاتجاه الأقرب لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم، حال الاستقرار على رحيل أحمد عبد الرؤوف عن القيادة الفنية بشكل نهائي.

يلا كورة كان قد نشر في وقت سابق عن وجود قائمة للمرشحين لخلافة أحمد عبد الرؤوف، الذي ينوي الاعتذار عن عدم الاستمرار.. طالع التفاصيل من هنا

مستقبل مدرب الزمالك

وقال المصدر في تصريحات ليلا كورة، إن طارق مصطفى أقرب المرشحين لتولي تدريب الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

كما أضاف أن هذا الأمر يتوقف على قرار مجلس إدارة الزمالك، حال استقر بشكل نهائي على رحيل أحمد عبد الرؤوف.

وفي سياق آخر، يبدو أن طارق مصطفى قريبًا من الرحيل عن تدريب أهلي بنغازي، في ظل تراجع النتائج مع الفريق خلال المباريات الأخيرة ضمن بطولة الدوري.

ووضعت إدارة الزمالك أكثر من اسم على طاولة الترشيحات لخلافة عبد الرؤوف، في حال اتخاذ قرار رحيله بصورة نهائية، على أن يتم حسم الأمر بعد مناقشات مجلس الإدارة. طالع التفاصيل

وكان أحمد عبد الرؤوف قد تولى تدريب الزمالك في الموسم الحالي 2025-2026، خلفًا للبلجيكي يانيك فيريرا، الذي رحل عن الفريق بسبب سوء النتائج.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك نادي الزمالك طارق مصطفى مدرب الزمالك أحمد عبد الرؤوف

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
جزر القمر

جزر القمر

0 0
مالي

مالي

25

محاولة لمنتخب مالي بعد تمريرة بينية كادت ان تنتهي بتسديدة من محمد كامارا داخل منطقة الجزاء ولكن أطول من الازم وتخرج ضربة مرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
زامبيا

زامبيا

0 2
المغرب

المغرب

35

ركلة ركنية مرت دون خطورة على مرمى منتخب زامبيا

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
