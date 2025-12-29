كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن الاتجاه الأقرب لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم، حال الاستقرار على رحيل أحمد عبد الرؤوف عن القيادة الفنية بشكل نهائي.

يلا كورة كان قد نشر في وقت سابق عن وجود قائمة للمرشحين لخلافة أحمد عبد الرؤوف، الذي ينوي الاعتذار عن عدم الاستمرار.. طالع التفاصيل من هنا

مستقبل مدرب الزمالك

وقال المصدر في تصريحات ليلا كورة، إن طارق مصطفى أقرب المرشحين لتولي تدريب الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

كما أضاف أن هذا الأمر يتوقف على قرار مجلس إدارة الزمالك، حال استقر بشكل نهائي على رحيل أحمد عبد الرؤوف.

وفي سياق آخر، يبدو أن طارق مصطفى قريبًا من الرحيل عن تدريب أهلي بنغازي، في ظل تراجع النتائج مع الفريق خلال المباريات الأخيرة ضمن بطولة الدوري.

ووضعت إدارة الزمالك أكثر من اسم على طاولة الترشيحات لخلافة عبد الرؤوف، في حال اتخاذ قرار رحيله بصورة نهائية، على أن يتم حسم الأمر بعد مناقشات مجلس الإدارة. طالع التفاصيل

وكان أحمد عبد الرؤوف قد تولى تدريب الزمالك في الموسم الحالي 2025-2026، خلفًا للبلجيكي يانيك فيريرا، الذي رحل عن الفريق بسبب سوء النتائج.

