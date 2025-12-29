أكد حسام حسن، مدرب منتخب مصر، أن مباراة أنجولا كانت فرصة جيدة لمنح عدد من اللاعبين فرصة المشاركة، مشيرا إلى أن مهند لاشين سوف يخضع لأشعة لتحديد حجم إصابته.

منتخب مصر كان قد تعادل سلبيا مع أنجولا في اللقاء الذي أقيم على ملعب أدرار، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال حسام حسن في تصريحات للمؤتمر الصحفي بعد المباراة: "مباراة أنجولا كانت فرصة جيدة لمنح عدد كبير من اللاعبين المشاركة في المباريات".

وأضاف: "الهدف من مباراة أنجولا كان تجربة أكثر من لاعب، ونجحنا في تحقيق نتائج إيجابية في الـ3 مباريات، وأنهينا مباراة أنجولا بشكل إيجابي".

وأوضح: "إراحة أكثر من لاعب جاء بسبب ضيق الوقت بين مباراة جنوب أفريقيا وأنجولا".

⁠وتابع حسام حسن: "جاهزون لمواجهة أي منتخب في دور الستة عشر، و⁠اللاعبون أدوا المطلوب منهم في دور المجموعات، بعد تصدرنا المجموعة علي حساب منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي".

وواصل: "سنعمل علي زيادة الإيجابيات في المواجهات المقبلة وعلاج السلبيات، و⁠راض عن أداء اللاعبين المشاركين لأول مرة في بطولة أمم أفريقيا".

وزاد مدرب منتخب مصر: "مهند لاشين سوف يخضع لأشعة، لتحديد حجم إصابته، وعدم مشاركة تريزيجيه ومروان عطية كان بسبب البطاقة الصفراء في مباراتي جنوب أفريقيا وزيمبابوي".

قبل أن ينتقل للحديث عن إقامة أمم أفريقيا كل 4 سنوات قائلا: "لا أعتقد أن ذلك في صالح الكرة الأفريقية، أعتقد أن اللاعب الأفريقي غير راضي عن ذلك القرار، هذا القرار بسبب اللاعبين الأفارقة المحترفين في أوروبا".

وأنهى: "مثلما يرفع فيفا شعاره الاحترام لابد أن يحترم القارة الأفريقية واللاعبين وعائلاتهم ومناسباتهم الدينية، من المستحيل أن يحدث عكس ذلك، هل تستطيع تغيير نظام أمم أوروبا؟ بالتأكيد لا، رغم أننا جميعا تحت مظلة الاتحاد الدولي".