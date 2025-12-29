حسم التعادل السلبي مباراة مالي وجزر القمر، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

والتقى مالي وجزر القمر، على ملعب مركب محمد الخامس في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتأهل منتخب مالي، إلى دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا، كثاني المجموعة الأولى.

بينما ودع منتخب جزر القمر، بطولة كأس الأمم الأفريقية، كأول منتخب عربي.

وتعادل منتخب مالي في 3 مباريات خلال دور المجموعات، ليحتل المركز الثاني خلف المغرب.

بينما يتذيل منتخب جزر القمر وزامبيا ترتيب المجموعة الأولى، ليودع المنتخبين البطولة سويًا.

وبذلك لن تشهد المجموعة الأولى، تأهل أفضل ثالث، حيث سيصعد منها أول ووصيف فقط.

وغاب أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي، عن مباراة مالي أمام جزر القمر؛ بسبب الإيقاف لحصوله على بطاقتين صفراوين.

كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية