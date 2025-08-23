أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، نادي بيراميدز بموعد مباراتي السماوي أمام الجيش الرواندي، في مسابقة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025/2026.

ويضرب نادي بيراميدز موعدًا مع نظيره الجيش الرواندي، لحساب مواجهات الدور التمهيدي الأول من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويأتي تعديل الاتحاد الأفريقي لموعد مباراتي بيراميدز أمام الجيش الرواندي، بسبب ارتباط السماوي بخوض منافسات كأس إنتر كونتيننتال، عقب تتويجه بدوري أبطال أفريقيا.

المواعيد والمنافسون.. طريق بيراميدز إلى مجموعات دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراتي بيراميدز أمام الجيش الرواندي

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على إقامة مباراة ذهاب الدوري التمهيدي بين بيراميدز والجيش الرواندي، يوم 1 أكتوبر المقبل في العاصمة كيجالي، على أن تكون موقعة الإياب في القاهرة يوم 5 من الشهر ذاته.

ويسعى بيراميدز للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي توج به بعد الفوز أمام ماميلودي صنداونز بنتيجة (3-2) بمجموع مواجهتي الذهاب والعودة في نهائي المسابقة.

رابطة الأندية تعلن تعديل مواعيد وملاعب 7 مباريات في الدوري

تحدي جديد أمام بيراميدز

يستضيف نادي بيراميدز نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال وذلك يوم 14 سبتمبر المقبل، على ملعب 30 يونيو وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وسيضرب بيراميدز موعدًا مع نظيره أهلي جدة السعودي، حال تمكن السماوي من عبور أوكلاند سيتي، على أن يواجه الراقي في جدة يوم 23 من شهر سبتمبر المقبل.