رسميًا.. باملاك تيسيما يعلن اعتزال التحكيم

أعلن الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، اعتزاله التحكيم بعد مسيرة دامت لأكثر من 16 عامًا على المستوى الدولي.

وكشف الاتحاد الإثيوبي، في بيان رسمي عن قرار باملاك تيسيما باعتزال التحكيم.

وقرر باملاك تيسيما، اعتزال التحكيم وهو في عمر الـ 45.

ويحمل باملاك تيسيما الشارة الدولية بدءً من موسم 2009، وأدار العديد من المباريات الهامة في مسيرته.

مسيرة كبيرة للحكم الإثيوبي

وأدار تيسيما 122 مباراة خلال مسيرته الدولية، التي انطلقت عام 2009.

وشارك باملاك تيسيما في أولمبياد طوكيو، وكأس العالم للأندية، وكأس العالم للشباب تحت 17 عامًا، بخلاف تواجده الدائم في البطولات الأفريقية الكبيرة.

4 نهائيات للفرق المصرية

وأدار الحكم الإثيوبي، 4 نهائيات للفرق المصرية في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وتواجد باملاك تيسيما حكمًا لمباراة الأهلي أمام الوداد المغربي، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2023، والتي انتهت بتتويج الأحمر باللقب.

كما خسر الأهلي لقبين لبطولة دوري أبطال أفريقيا، كان هو حكمًا لهما في المباراة النهائية موسم 2017 أمام الوداد المغربي، والترجي التونسي 2018.

بينما شهد تتويج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الأول في تاريخ النادي موسم 2019 على حساب نادي نهضة بركان المغربي.