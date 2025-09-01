المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رسميًا.. باملاك تيسيما يعلن اعتزال التحكيم

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:51 ص 01/09/2025
باملاك تسيما

باملاك تيسيما

أعلن الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، اعتزاله التحكيم بعد مسيرة دامت لأكثر من 16 عامًا على المستوى الدولي.

وكشف الاتحاد الإثيوبي، في بيان رسمي عن قرار باملاك تيسيما باعتزال التحكيم.

وقرر باملاك تيسيما، اعتزال التحكيم وهو في عمر الـ 45.

ويحمل باملاك تيسيما الشارة الدولية بدءً من موسم 2009، وأدار العديد من المباريات الهامة في مسيرته.

مسيرة كبيرة للحكم الإثيوبي

وأدار تيسيما 122 مباراة خلال مسيرته الدولية، التي انطلقت عام 2009.

وشارك باملاك تيسيما في أولمبياد طوكيو، وكأس العالم للأندية، وكأس العالم للشباب تحت 17 عامًا، بخلاف تواجده الدائم في البطولات الأفريقية الكبيرة.

4 نهائيات للفرق المصرية

وأدار الحكم الإثيوبي، 4 نهائيات للفرق المصرية في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وتواجد باملاك تيسيما حكمًا لمباراة الأهلي أمام الوداد المغربي، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2023، والتي انتهت بتتويج الأحمر باللقب.

كما خسر الأهلي لقبين لبطولة دوري أبطال أفريقيا، كان هو حكمًا لهما في المباراة النهائية موسم 2017 أمام الوداد المغربي، والترجي التونسي 2018.

بينما شهد تتويج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الأول في تاريخ النادي موسم 2019 على حساب نادي نهضة بركان المغربي.  

الزمالك الأهلي دوري أبطال أفريقيا الكونفدرالية باملاك تيسيما

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg