مدرب الجيش الرواندي: لا نخشى بيراميدز.. وقائد الفريق: أدعو الجماهير للحضور

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:50 م 30/09/2025
عبد الرحيم طالب

عبد الرحيم طالب - مدرب الجيش الرواندي

يتحدى ممثلو فريق الجيش الرواندي نظيره بيراميدز قبل مباراة الفريقين المقرر إقامتها غدا الأربعاء في دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الجيش الرواندي مع بيراميدز في الثالثة عصر الغد الأربعاء، ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-26.

وقال عبد الرحيم طالب، مدرب الجيش الرواندي: "بيراميدز فريق قوي، لكننا في نادي الجيش الرواندي لا نخشى أي فريق، نحن فريق قوي، سننافس على أرض الملعب ونبذل قصارى جهدنا".

وأشار نيوموجابو كلود، قائد الفريق الرواندي، عبر المؤتمر الصحفي: "أدعو الجماهير إلى الحضور ودعم الفريق بأعداد كبيرة لأن الفوز سيبقى على حظوظنا".

وأنهى: "نحن لا نخشى أي فريق ونريد الفوز على بيراميدز وإقصائه، كما نسعى لمواجهة فرق قوية مثل الأهلي وبيراميدز وصنداونز، وهذا ما يسعدنا ويمنحنا القوة عند مواجهتهم".

ويتطلع بيراميدز لمواصلة مشوار تألقه الذي بدأه من الموسم الماضي بعدما توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية مما جعله يشارك في بطولة إنتركونتيننتال والتي توج خلالها بكأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ بعد الفوز على الأهلي السعودي بنتيجة 3-1.

كما سينافس بيراميدز الفائز من ديربي الأمريكتين على كأس التحدي، على أن يتأهل من هذه المواجهة لمقابلة باريس سان جيرمان في الدور النهائي.

مباراة الجيش الرواندي القادمة
دوري أبطال أفريقيا الجيش الرواندي بيراميدز

