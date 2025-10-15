المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
سيغيبان عن السوبر الأفريقي.. بيراميدز يعلن سفر رمضان صبحي وأسامة جلال إلى ألمانيا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:01 م 15/10/2025
رمضان صبحي

رمضان صبحي - بيراميدز

كشف أحمد زاهر المدير الإداري لنادي بيراميدز عن سفر الثنائي رمضان صبحي وأسامة جلال إلى ألمانيا.

ويأتي ذلك من أجل الاطمئنان على الإصابة التي يعاني منها الثنائي والخضوع للفحص الطبي والبرنامج التأهيلي تمهيدا للعودة في أقرب وقت ممكن للملاعب.

ويعاني رمضان صبحي من إصابة على مستوى الركبة، فيما يعاني أسامة جلال من تمزق في الخلفية تعرض له خلال مباراة الأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال.

أوضح زاهر في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز أن الإدارة وافقت على سفر الثنائي للعلاج في ألمانيا مع أفضل الأطباء ومراكز التأهيل من أجل العودة سريعا للملاعب، في ظل حاجة الفريق لجميع لاعبيه خاصة في ظل الارتباطات العديدة للنادي محليا وقاريا وعالميا خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد بيراميدز لخوض مباراة كأس السوبر الأفريقي ضد نهضة بركان المغربي والمقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد الدفاع الجوي.

 

 

الدوري المصري السوبر الأفريقي رمضان صبحي بيراميدز أسامة جلال

أخبار تهمك

