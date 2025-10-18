تابع حسين الشحات، لاعب الأهلي، تدريبات فريقه اليوم الأربعاء، من على مقاعد البدلاء، والتي يستعد من خلالها الفريق الأحمر لخوض مباراة إيجل نوار البوروندي.

ويلعب الأهلي مع إيجل نوار البوروندي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب يوم 25 أبريل في القاهرة.

وتعرض حسين الشحات لإصابة خلال مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، التي أقيمت في الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز، وغاب على أثارها عن فترة التوقف الدولي، بالإضافة إلى أنه يواصل التأهيل حاليًا تمهيدا لعودته.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "حسين الشحات تابع تدريبات الأهلي من مقاعد البدلاء بعد انتهاء جلسة تأهيل الخاصة به".

وأضاف المصدر: "سوف يحصل الشحات على 3 جرعات (بلازما) على مدار مدة التأهيل التي قد تصل إلى شهرين".

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي القاهرة صباح غدًا الخميس متجهة إلى العاصمة البوروندية بوجمبورا، استعدادًا لخوض المباراة المقرر لها السبت المقبل.

يشار إلى أن حسين الشحات لعب مع الأهلي في الموسم الحالي 5 مباريات بواقع 140 دقيقة، سجل خلالهم هدف وحيد وكان أمام نادي الزمالك في قمة الدوري.

