المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
ميكال

ميكال

20 37
15:00
ريد ستار

ريد ستار

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

- -
17:00
كينشاسا

كينشاسا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"3 جرعات بلازما ومدة غيابه".. مصدر يكشف ليلا كورة تطورات إصابة الشحات في الأهلي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

05:01 م 15/10/2025
الشحات

حسين الشحات - لاعب الأهلي

تابع حسين الشحات، لاعب الأهلي، تدريبات فريقه اليوم الأربعاء، من على مقاعد البدلاء، والتي يستعد من خلالها الفريق الأحمر لخوض مباراة إيجل نوار البوروندي.

ويلعب الأهلي مع إيجل نوار البوروندي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب يوم 25 أبريل في القاهرة.

وتعرض حسين الشحات لإصابة خلال مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، التي أقيمت في الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز، وغاب على أثارها عن فترة التوقف الدولي، بالإضافة إلى أنه يواصل التأهيل حاليًا تمهيدا لعودته.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "حسين الشحات تابع تدريبات الأهلي من مقاعد البدلاء بعد انتهاء جلسة تأهيل الخاصة به".

وأضاف المصدر: "سوف يحصل الشحات على 3 جرعات (بلازما) على مدار مدة التأهيل التي قد تصل إلى شهرين".

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي القاهرة صباح غدًا الخميس متجهة إلى العاصمة البوروندية بوجمبورا، استعدادًا لخوض المباراة المقرر لها السبت المقبل.

يشار إلى أن حسين الشحات لعب مع الأهلي في الموسم الحالي 5 مباريات بواقع 140 دقيقة، سجل خلالهم هدف وحيد وكان أمام نادي الزمالك في قمة الدوري.

للاطلاع على تفاصيل تدريب الأهلي الأول للدنماركي ييس توروب اضغط هنا

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا الدوري المصري حسين الشحات كهرباء الإسماعيلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg