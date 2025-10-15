المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
توروب يبدأ مهامه رسميًا في الأهلي قبل السفر إلى بوروندي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

04:52 م 15/10/2025
مترجم الأهلي

توروب

قاد الدنماركي ييس توروب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، مرانه الأول مع الفريق اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة فريق إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وأشرف توروب على المران الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بالتحديد في الرابعة عصر اليوم، حسبما كشف مراسل يلا كورة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي القاهرة صباح غد الخميس متجهة إلى العاصمة البوروندية بوجمبورا، استعدادًا لخوض المباراة المقرر لها السبت المقبل.

ويأمل الأهلي، في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تسهل مهمته في لقاء الإياب بالقاهرة، بينما يسعى توروب لترك بصمة مبكرة في أول ظهور رسمي له مع الفريق بعد توليه المسؤولية الفنية خلال الأيام الماضية.

May be an image of soccer, football and text

الأهلي دوري أبطال أفريقيا توروب

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

