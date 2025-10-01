المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

- -
15:00
بيراميدز

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا
موناكو

موناكو

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
سان جيلواز

سان جيلواز

- -
19:45
نيوكاسل

نيوكاسل

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

0 2
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مباريات اليوم.. بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا.. واستكمال جولة "تشامبيونزليج"

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:51 ص 01/10/2025
فريق بيراميدز

بيراميدز

تُقام اليوم الأربعاء عدة مباريات قوية في مختلف بطولات كرة القدم المحلية والقارية.

ويستهل بيراميدز حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا بمواجهة الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الأول.

وفي دوري أبطال أوروبا، تُستكمل اليوم منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بعدة مباريات قوية، على رأسها مواجهة برشلونة الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفيما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، بالمواعيد والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الرواندي × بيراميدز - 3 عصرا - أون سبورت 1

دوري أبطال أوروبا

سان جيلواز البلجيكي × نيوكاسل يونايتد الإنجليزي - 7:45 مساء - بي إن سبورت 3

كاراباج الأذري × كوبنهاجن الدنماكري - 7:45 مساء - بي إن سبورت 4

بروسيا دورتموند الألماني × أتلتيك بلباو الإسباني - 10 مساء - بي إن سبورت 4

أرسنال الإنجليزي × أولمبياكوس اليوناني - 10 مساء - بي إن سبورت 5

فياريال الإسباني × يوفنتوس الإيطالي - 10 مساء - بي إن سبورت 7

موناكو الفرنسي × مانشستر سيتي الإنجليزي - 10 مساء - بي إن سبورت 3

باير ليفركوزن الألماني × أيندهوفن الهولندي - 10 مساء - بي إن سبورت 9

نابولي الإيطالي × سبورتنج لشبونة البرتغالي - 10 مساء - بي إن سبورت 6

برشلونة الإسباني × باريس سان جيرمان الفرنسي - 10 مساء - بي إن سبورت 1

جدول مباريات اليوم 

دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أفريقيا مباريات اليوم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg