تُقام اليوم الأربعاء عدة مباريات قوية في مختلف بطولات كرة القدم المحلية والقارية.

ويستهل بيراميدز حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا بمواجهة الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الأول.

وفي دوري أبطال أوروبا، تُستكمل اليوم منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بعدة مباريات قوية، على رأسها مواجهة برشلونة الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفيما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، بالمواعيد والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الرواندي × بيراميدز - 3 عصرا - أون سبورت 1

دوري أبطال أوروبا

سان جيلواز البلجيكي × نيوكاسل يونايتد الإنجليزي - 7:45 مساء - بي إن سبورت 3

كاراباج الأذري × كوبنهاجن الدنماكري - 7:45 مساء - بي إن سبورت 4

بروسيا دورتموند الألماني × أتلتيك بلباو الإسباني - 10 مساء - بي إن سبورت 4

أرسنال الإنجليزي × أولمبياكوس اليوناني - 10 مساء - بي إن سبورت 5

فياريال الإسباني × يوفنتوس الإيطالي - 10 مساء - بي إن سبورت 7

موناكو الفرنسي × مانشستر سيتي الإنجليزي - 10 مساء - بي إن سبورت 3

باير ليفركوزن الألماني × أيندهوفن الهولندي - 10 مساء - بي إن سبورت 9

نابولي الإيطالي × سبورتنج لشبونة البرتغالي - 10 مساء - بي إن سبورت 6

برشلونة الإسباني × باريس سان جيرمان الفرنسي - 10 مساء - بي إن سبورت 1

جدول مباريات اليوم