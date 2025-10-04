فاز الأهلي بنتيجة 4-2 أمام كهرباء الإسماعيلية في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم.

وأقيمت مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، على ستاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويبدأ الأهلي رحلته الأفريقية هذا الموسم، بمواجهة بطل بوروندي في دور الـ 32.

ويلعب الأهلي أمام إيجل نوار، يوم 17 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتوقف الأهلي عن خوض المباريات، حوالي أسبوعين؛ بسبب فترة التوقف الدولي.

وتبدأ فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر، بداية من يوم 5 وتستمر حتى يوم 14 من الشهر ذاته.

وحقق الأهلي الفوز الرابع على التوالي في الدوري المصري هذا الموسم لأول مرة.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 18 في المركز الثالث، بالتساوي مع المصري والزمالك أصحاب المركز الأول والثاني بفارق الأهداف.

وفرط الأهلي في صدارة الدوري المصري لأول مرة هذا الموسم، حيث إن الفوز 4-0 كان يجعله يتصدر الترتيب.