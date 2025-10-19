أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" النادي الأهلي، بحكم مباراة فريقه مع أيجل نوار البوروندي، في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي مع أيجل نوار البوروندي في الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-26.

وسبق وحسم أيجل البوروندي تأهله إلى الدور التمهيدي الثاني بعدما تخطى عقبة أساس الجيبوتي.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أن مباراة الذهاب التي ستجمع الأهلي وأيجل ستقام يوم 18 أكتوبر الجاري في بوروندي، وسيديرها الجنوب أفريقي لوكسولو بادي.

وبالنظر إلى هذا الحكم سنجد أنه أدار العديد من المباريات في الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أفريقيا، كما أنه متمرس في إدارة مباريات الدوري الجنوب أفريقي، إذ أدار مباريات عديدة لفريق صنداونز وكايزر تشيفز وأورلاندو بايرتس.

وفي بطولة دوري أبطال أفريقيا بالتحديد أدار مباراتين فقط وكانا في الدور التمهيدي كالتالي:

يوم 5 ديسمبر 2020 أدار الحكم الجنوب أفريقي مباراة بين فريق بانتو ونكانا الزامبي والتي أقيمت في الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري الأبطال.

أما المباراة الثانية كانت يوم 26 أغسطس 2023 وجمعت بين أفريكان ستارز الناميبي وباور ديناموز الزامبي، ووقتها أقيمت في الدور التمهيدي الأول.

وأدار أيضا لها علاقة بمنتخبنا الوطني، وكانت في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، عندما تولى إدارة مباراة إثيوبيا وجيبوتي ضمن مباريات دور المجموعات، والتي انتهت بفوز إثيوبيا بنتيجة 6-1.

وباستثناء ذلك لا يعرف الحكم الجنوب أفريقي طريق منتخب مصر أو الأندية المصرية إطلاقا، فلم يدر أي مباراة لهم طوال تاريخه.

كما أن لوكسولو بادي حصل على جائزة أفضل حكم في الدوري الجنوب أفريقي قبل 3 سنوات بعدما تفوق على منافسه أخوانا ماكاليما وذلك بعدما قدم موسم جيد.

مصير مظلم

ومر لوكسولو بادي بفترة صعبة للغاية عندما ارتكب أخطاء في جنوب أفريقيا وطالته العديد من الانتقادات.

في 29 سبتمبر نقلت صحيفة " idiskitimes" الجنوب أفريقية، تصريحات من رئيس لجنة الحكام والتي طالب فيها بعدم التخلي عن لوكسولو بادي رغم أنه وقع في عدة أخطاء كادت أن تكلفه الإبعاد عن وظيفته.

وأشارت إلى أن وقع في الأخطاء بشكل كبير خلال مباراة كايزر تشيفز وصنداونز في نصف نهائي كأس جنوب أفريقيا، عندما رفض منح كايزر تشيفز ركلة جزاء واضحة.

وقال وقتها عبد الإبراهيم رئيس لجنة الحكم: "لن نتخلى عن أي من حكامنا بغض النظر عن عدد الأخطاء التي يرتكبونها".

وأضاف: "أحيانًا يمرّ الحكم بيوم سيء، ويجب أن تعلم أنه إذا لم يكن الحكم متمركزًا جيدًا، فقد لا يشاهد الواقعة، وقد لا يحتسب مخالفة".