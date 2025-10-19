نشر موقع يلا كورة عددًا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الإثنين، لعل أبرها هو تمسك نادي الزمالك باستمرار تجربة جون إدوارد وعدم التفكير في رحيله، بالإضافة إلى حكم مباراة الأهلي وأيجل البوروندي في دوري أبطال أفريقيا، وتصريحات هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس الإثنين.

من ضمنهم مصر.. 5 منتخبات أفريقية تستهدف التأهل لكأس العالم في الجولة التاسعة

تستأنف منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، خلال فترة التوقف الدولي الحالي في شهر أكتوبر.

نحو حسم التأهل للمونديال.. مواعيد مباراتي مصر ضد جيبوتي وغينيا بيساو في توقف أكتوبر

يستعد منتخب مصر لخوض مباراتين هامتين في التوقف الدولي لشهر أكتوبر الحالي، في ختام تصفيات كأس العالم 2026.

الأمين العام للاتحاد الجيبوتي: رفضنا نقل مباراتنا للقاهرة.. ونستهدف الفوز أمام مصر

أكد مهدي مؤمن الأمين للاتحاد الجيبوتي لكرة القدم، أنه رفضوا نقل مباراتهم أمام مصر إلى القاهرة.

في اجتماعه الأخير.. مجلس الأهلي يعتمد قائمة مرشحي الانتخابات

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا مساء الإثنين بفرع الشيخ زايد، لاعتماد قائمة المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة المقرر لها 31 أكتوبر الحالي.

صلاح الهداف وشباك نظيفة دائمًا.. التاريخ يبتسم لمنتخب مصر أمام جيبوتي

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة، أمام نظيره منتخب جيبوتي، يوم الأربعاء المقبل، في إطار لقاءات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يصل المغرب

وصلت بعثة منتخب مصر المشارك في كأس العرب، مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء – كازابلانكا، وذلك لمواجهة منتخب المغرب وديًا.

مصدر ليلا كورة: الأهلي يحدد موعد السفر إلى بوروندي لمواجهة إيجل نوار بدوري أبطال أفريقيا

حدد النادي الأهلي، موعد السفر إلى بوروندي، لمواجهة إيجل نوار في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أبو ريدة يكشف.. كيف عاد إلى كرة القدم بعد إصابته وتدخل الجوهري؟

كشف هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، علاقته بكرة القدم ونشأته في بورسعيد، وكواليس دخول من البوابة الإدارية بفضل الراحل محمود الجوهري، المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

أبو ريدة: ما يحدث لأهل غزة مررنا به في بورسعيد.. وبدأت في كاف من لجنة "الرؤساء" حاليًا

تحدث هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، عن الأحداث التي تعرض لها أهل غزة، وما حدث وقت حرب 1967، كما أشار إلى بداية انضمامه إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم.

يوسف: قطاع الناشئين بالأهلي يفرز مواهب مميزة.. ولانجير يملك العديد من الخبرات

تحدث محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن اختيار أرت لانجير لشغل منصب المدير الفني لقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، موضحًا مدى الخبرات التي يتمتع بها نتيجة تجاربه السابقة.

أبو ريدة يتحدث عن.. مصير حسام حسن.. هدف المنتخب بأمم أفريقيا.. وخليفته

تحدث هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن مصير حسام حسن، وخليفته في العمل العام، وهدف منتخب مصر في كأس العالم وأمم أفريقيا.

أبو ريدة: أبعدت أولادي وأحفادي عن الكرة بسبب المجاملات.. وأفتخر برئاسة لجنة أمم أفريقيا بمصر

تحدث هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تواجده في رئاسة اللجنة الفنية المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2006، في مصر.

اكتمال صفوف الفراعنة.. منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة جيبوتي بتصفيات كأس العالم

أدى منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة حسام حسن، تدريباته الإثنين، على ملعب القاهرة الدولي، استعدادًا لمباراة الفراعنة أمام جيبوتي والتي ستجمعهما ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

أبو ريدة يتحدث عن.. الخوف من الأهلي والزمالك.. والدورة الأخيرة في اتحاد الكرة

كشف هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، عن علاقته مع مجلس ناديي الأهلي والزمالك، وتطرق إلى خليفته في رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم.

منتخب مصر يترقب.. هل ينوي كاف إبعاد المغرب من استضافة أمم أفريقيا؟

رد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على شائعة نقل بطولة كأس الأمم الأفريقية من المغرب.

لوكسولو حكمًا لمباراة ذهاب الأهلي وأيجل نوار البوروندي بدوري الأبطال وعيسى سي للإياب

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إخطارًا رسميًا إلى الأهلي، بشأن مباراة الأخير أمام أيجل نوار البوروندي، والتي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكيل بنتايك ليلا كورة: الزمالك لا يحترم أحدًا وسنتقدم بشكوى إلى المحكمة الرياضية

فجر وكيل اللاعب المغربي محمود بنتايك، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، مفاجأة بعدما أعلن اعتزامه التقدم بشكوى إلى محكمة التحكيم الرياضية، بسبب تأخر الأبيض في سداد راتب موكله.

"واجه مصيرًا مظلمًا".. من هو حكم مباراة الأهلي وأيجل في دوري الأبطال؟

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" النادي الأهلي، بحكم مباراة فريقه مع أيجل نوار البوروندي، في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الخطيب و3 آخرين.. اعتماد المرشحين في انتخابات الأهلي

أعلن النادي الأهلي، اعتماد مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، خلال اجتماع بفرع الشيخ زايد، أسماء المرشحين في الانتخابات المقبلة.

رسميا.. الزمالك يعلن موعد الجمعية العمومية للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي

أعلن نادي الزمالك مساء الإثنين، موعد انعقاد الجمعية العمومية الخاصة لتوفيق الأوضاع.

بعد طرد أحمد فتحي.. رئيس إنبي ليلا كورة: تقدمنا بشكوى ضد الحكم حمادة القلاوي

قرر نادي إنبي تقديم شكوى رسمية ضد الحكم حمادة القلاوي، الذي أدار مباراة فريقه ضد زد في بطولة الدوري.

"سيخضع لعملية جراحية".. تفاصيل الحالة الصحية لحسن شحاتة

طمأن كريم حسن شحاتة، نجل حسن شحاتة أسطورة الزمالك، الجميع على حالة مدرب منتخب مصر السابق الذي تعرض لأزمة صحية في الأيام القليلة الماضية.

"الأوضاع مستقرة".. سفير مصر في المغرب يكشف استعدادات منتخب مصر لمواجهة جيبوتي

كشف أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر في المغرب، أخر مستجدات منتخبنا الوطني لخوض مباراة جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026.

مباراة الحسم.. منتخب مصر يصل المغرب لمواجهة جيبوتي

وصلت بعثة منتخب مصر إلى المغرب مساء الإثنين، استعدادا لمواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم.

مصدر ليلا كورة: الزمالك يقرر الانسحاب من بطولة أفريقيا لليد

اعتذر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، عن عدم المشاركة في بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد التي ستقام في المغرب.

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يخوض مرانه الأول في المغرب

أدى منتخب مصر المشارك في كأس العرب، مرانه الأول في المغرب عقب وصوله، استعدادًا لخوض مواجهتين وديتين أمام المغرب والبحرين.

"الإجراءات القانونية ستطال مروجي الشائعات".. الزمالك يؤكد استمرار تجربة جون إدوراد

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على عدم وجود نية لإنهاء تجربة جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، مشددًا على عدم صحة الأنباء التي تم ترديدها مؤخرًا.