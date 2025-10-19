المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

- -
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

- -
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

الأهلي يعلن تفاصيل رحلته إلى بوروندي لمواجهة إيجل نوار بدوري الأبطال

محمد همام

كتب - محمد همام

03:07 م 08/10/2025
الأهلي

فريق الأهلي

أعلن النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل رحلته إلى بوروندي لمواجهة إيجل نوار في إطار ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا نسخة موسم 2025-2026.

وأفاد الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن الجهاز الفني حدد أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر موعدًا للسفر إلى بوروندي لخوض اللقاء الأفريقي المرتقب.

وكان فريق إيجل نوار قد تأهل إلى دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على أساس تليكوم الجيبوتي في دور الـ64 من البطولة.

وفي سياق آخر، أعلن النادي الأهلي التعاقد مع المدرب الدنماركي ياس توروب لقيادة الفريق في الفترة المقبلة خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي أقيل من منصبه عقب الخسارة من بيراميدز 2-0 في الجولة الخامسة من الدوري.

وكان عماد النحاس قد تولى المهمة بشكل مؤقت، لينجح في إعادة الفريق إلى طريق الانتصارات وتصحيح المسار بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة واحدة مع إنبي 1-1.

الأهلي الدوري المصري دوري أبطال أفريقيا إيجل نوار

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

