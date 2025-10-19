أعلن النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل رحلته إلى بوروندي لمواجهة إيجل نوار في إطار ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا نسخة موسم 2025-2026.

وأفاد الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن الجهاز الفني حدد أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر موعدًا للسفر إلى بوروندي لخوض اللقاء الأفريقي المرتقب.

وكان فريق إيجل نوار قد تأهل إلى دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على أساس تليكوم الجيبوتي في دور الـ64 من البطولة.

وفي سياق آخر، أعلن النادي الأهلي التعاقد مع المدرب الدنماركي ياس توروب لقيادة الفريق في الفترة المقبلة خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي أقيل من منصبه عقب الخسارة من بيراميدز 2-0 في الجولة الخامسة من الدوري.

وكان عماد النحاس قد تولى المهمة بشكل مؤقت، لينجح في إعادة الفريق إلى طريق الانتصارات وتصحيح المسار بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة واحدة مع إنبي 1-1.