تحدث وليد صلاح الدين، مدير الكرة في النادي الأهلي، عن أزمة تواجه الفريق قبل مباراة إيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا، وأشار لحقيقة التمييز في معاملة أحمد زيزو داخل القلعة الحمراء.

أزمة تواجه الأهلي

وقال وليد صلاح عبر قناة الأهلي:"رحلة الطيران إلى بوروندي تستغرق حوالي 10 ساعات، الأمر سيكون شاقًا، كما أن المطار يغلق أبوابه في السادسة مساءً، لذا سنتواصل مع السفارة المصرية لمحاولة لعب المباراة بين 3 إلى 5 مساءً، والحصول على استثناء ساعة إضافية، حتى نعود لمصر بعد اللقاء مباشرة".

أوضح: "الوقت سيكون ضيقًا قبل المباراة، مع عودة الدوليين يوم 14 ثم السفر بعدها بيومين، الظروف صعبة وهذا دور الدوليين، ورسالتي إلى اللاعبين الكرة في ملعبكم، مع الاحترام لكل فرق أفريقيا، أنت تمتلك كل شيء، جماهير تسد عين الشمس، إدارة توفر لك كل شيء، وجهاز فني على أعلى مستوى".

أضاف: "اللاعب من المفترض أن يفكر في الكرة فقط، الأمور مهيئة وكل شيء يتم توفيره للاعبين في الأهلي، على العكس في الأندية الأخرى قد يعاني اللاعبين إلى حد ما، ولا وتوجد أي مستحقات متأخرة لأي جهة في النادي".

معاملة زيزو وملف اللاعبين

أشار وليد صلاح: "سيد عبد الحفيظ سيحدث فارقًا في الأهلي، وسيقوم بنقلنا إلى مكانة أفضل، وأحمد زيزو لا تتم معاملته بصورة خاصة في الأهلي، المعاملة سواسية مع كل اللاعبين".

زاد: "نقوم بإصلاح العلاقة مع أحمد عبد القادر خوفًا من الرحيل المجاني للزمالك أو بيراميدز؟ أبدًا لم يحدث، نقوم بذلك لأنه لاعب مميز، هو يريد النادي ونحن نريده، وسنقدم له عرضًا وسيتم الإعلان عن التفاصيل".

اختتم تصريحاته: "لاعب تتمنى ينضم إلى الأهلي؟ لا أريد قول اسمه، هو لاعب أتمنى ضمه، وإن شاء الله يحدث".