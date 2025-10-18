منح ييس توروب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، اللاعبون إجازة إضافية اليوم الاثنين من التدريبات.

وأعلن النادي الأهلي التعاقد مع ييس توروب، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم.

وعلم يلا كورة، أن توروب قرر منح اللاعبين إجازة إضافية اليوم من التدريبات، حتى تكون صفوف الفريق اكتملت بعودة الدوليين.

كما أن توروب ينتظر وصول مساعديه الـ 5، حيث إنهم سيصلوا القاهرة مساء اليوم الاثنين.

وكان توروب، قد منح لاعبي الأهلي راحة بالأمس الأحد، لتستمر اليوم أيضًا.

ويقود توروب تدريبات الأهلي، غدًا الثلاثاء بعد العودة من الراحة، في أول ظهور له بعد توليه تدريب الفريق.

وحضر توروب مباراة مصر أمام غينيا بيساو، بالأمس الأحد على ستاد القاهرة، في ختام تصفيات كأس العالم 2026.

وكان توروب قد وصل القاهرة، يوم الخميس الماضي، قبل أن يُقدمه الأهلي أمام وسائل الإعلام يوم الجمعة.

ويتواجد عادل مصطفى، كمدرب مصري وحيد في جهاز توروب مع النادي الأهلي، بعد توجيه الشكر إلى عماد النحاس.

ويستعد الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي، يوم 18 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.