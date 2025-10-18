المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تونس

تونس

- -
16:00
ناميبيا

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

- -
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
19:00
إيسواتيني

إيسواتيني

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
كينشاسا

كينشاسا

- -
19:00
الأهلي

الأهلي

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ويلز

ويلز

- -
21:45
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
أيسلندا

أيسلندا

- -
21:45
فرنسا

فرنسا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

مصدر ليلا كورة: توروب يمنح لاعبي الأهلي راحة إضافية.. وموعد ظهوره الأول

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:20 م 13/10/2025
ييس توروب

ييس توروب

منح ييس توروب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، اللاعبون إجازة إضافية اليوم الاثنين من التدريبات.

وأعلن النادي الأهلي التعاقد مع ييس توروب، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم.

وعلم يلا كورة، أن توروب قرر منح اللاعبين إجازة إضافية اليوم من التدريبات، حتى تكون صفوف الفريق اكتملت بعودة الدوليين.

كما أن توروب ينتظر وصول مساعديه الـ 5، حيث إنهم سيصلوا القاهرة مساء اليوم الاثنين.

وكان توروب، قد منح لاعبي الأهلي راحة بالأمس الأحد، لتستمر اليوم أيضًا.

ويقود توروب تدريبات الأهلي، غدًا الثلاثاء بعد العودة من الراحة، في أول ظهور له بعد توليه تدريب الفريق.

وحضر توروب مباراة مصر أمام غينيا بيساو، بالأمس الأحد على ستاد القاهرة، في ختام تصفيات كأس العالم 2026.

وكان توروب قد وصل القاهرة، يوم الخميس الماضي، قبل أن يُقدمه الأهلي أمام وسائل الإعلام يوم الجمعة.

ويتواجد عادل مصطفى، كمدرب مصري وحيد في جهاز توروب مع النادي الأهلي، بعد توجيه الشكر إلى عماد النحاس.

ويستعد الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي، يوم 18 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا إيجل نوار توروب

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

التعليقات

