يستعد عادل مصطفى، المدرب العام للنادي الأهلي، لإدارة مباراة فريقه ضد أيجل نوار البوروندي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي مع أيجل نوار البوروندي، يوم 18 أكتوبر الجاري، ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا، علما بأن مباراة الإياب ستقام يوم 25 من نفس الشهر.

وقالت قناة الأهلي: "عادل مصطفى سيكون المسؤول فنيًا عن المباراة القادمة للأهلي أمام أيجل نوار البوروندي نظرا لعدم معرفة توروب لأي تفاصيل خاصة بالفريق".

أما عن موعد وصول اللاعبين الأجانب.. قالت: "محمد علي بن رمضان يعود اليوم إلى القاهرة بعد تواجده مع منتخب تونس في التوقف الدولي، ونفس الأمر لجراديشار وأشرف بنشرقي يصلان غدًا إلى القاهرة بعد انتهاء مهمتهما مع منتخبي سلوفينيا والمغرب".

ويتطلع النادي الأهلي للسفر إلى بوروندي وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة، ليبدأ مهمته في دور المجموعات ومن ثم استعادة لقب دوري الأبطال التي توج بها فريق بيراميدز في الموسم الماضي.

وبين مباراتي الذهاب والإياب أمام أيجل نوار البوروندي سيلعب الأهلي مع الاتحاد السكندري يوم 22 أكتوبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ11 لبطولة الدوري المصري الممتاز.