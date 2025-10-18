المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

4 0
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-آسيا
قطر

قطر

2 1
20:00
الإمارات

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا
السعودية

السعودية

0 0
21:45
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

3 0
19:00
رواندا

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

2 0
21:45
بلغاريا

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
المغرب

المغرب

0 0
22:00
الكونغو برازافيل

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السنغال

السنغال

1 0
22:00
موريتانيا

موريتانيا

قناة الأهلي: عادل مصطفى يدير مباراة أيجل نوار فنيا في دوري الأبطال

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:44 م 14/10/2025
عادل مصطفى

عادل مصطفى - مدرب الأهلي

يستعد عادل مصطفى، المدرب العام للنادي الأهلي، لإدارة مباراة فريقه ضد أيجل نوار البوروندي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي مع أيجل نوار البوروندي، يوم 18 أكتوبر الجاري، ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا، علما بأن مباراة الإياب ستقام يوم 25 من نفس الشهر.

وقالت قناة الأهلي: "عادل مصطفى سيكون المسؤول فنيًا عن المباراة القادمة للأهلي أمام أيجل نوار البوروندي نظرا لعدم معرفة توروب لأي تفاصيل خاصة بالفريق".

أما عن موعد وصول اللاعبين الأجانب.. قالت: "محمد علي بن رمضان يعود اليوم إلى القاهرة بعد تواجده مع منتخب تونس في التوقف الدولي، ونفس الأمر لجراديشار وأشرف بنشرقي يصلان غدًا إلى القاهرة بعد انتهاء مهمتهما مع منتخبي سلوفينيا والمغرب".

ويتطلع النادي الأهلي للسفر إلى بوروندي وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة، ليبدأ مهمته في دور المجموعات ومن ثم استعادة لقب دوري الأبطال التي توج بها فريق بيراميدز في الموسم الماضي.

وبين مباراتي الذهاب والإياب أمام أيجل نوار البوروندي سيلعب الأهلي مع الاتحاد السكندري يوم 22 أكتوبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ11 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا عادل مصطفى أيجل نوار توروب

