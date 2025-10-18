غادرت بعثة فريق الأهلي مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، متجهة إلى بوروندي، استعدادًا لمواجهة فريق إيجل نوار، في إطار ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026. ويرأس البعثة محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، فإن الرحلة من القاهرة إلى بوروندي تستغرق نحو ست ساعات، حيث حرص وليد صلاح الدين، مدير الكرة، على الانتهاء من كافة الترتيبات الإدارية قبل المغادرة.

وكان الفريق قد خاض مرانه الختامي بالقاهرة أمس الأربعاء، تحت قيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي أعلن قائمة تضم 24 لاعبًا للسفر، وهم:

محمد الشناوي، محمد سيحا، مصطفى شوبير، ياسين مرعي، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رمضان، محمد علي بن رمضان، ياسر إبراهيم، محمود حسن "تريزيجيه"، نيتس جراديشار، محمد شريف، أحمد عبد القادر، محمد شكري، مروان عطية، أشرف بنشرقي، محمد مجدي "أفشة"، مصطفى العش، أليو ديانج، أحمد سيد "زيزو"، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، أحمد عابدين، أحمد نبيل "كوكا"، محمد عبد الله.

ويأمل الأهلي في مواصلة مشواره نحو تحقيق اللقب الأفريقي الثالث عشر في تاريخه، بعد أن تُوّج بالبطولة في الأعوام التالية:

1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021، 2023، 2024.