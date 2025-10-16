تنطلق منافسات الدور التمهيدي الثاني (دور الـ32) في دوري أبطال أفريقيا لموسم "2025-2026"، غدًا الجمعة، بحثًا عن التأهل لدور المجموعات.

وستقام مباريات الذهاب من الدور التمهيدي الثاني في جميع أنحاء القارة من 17 إلى 19 أكتوبر.

بينما تنطلق مواجهات الإياب في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2025، وبعدها سيتأهل 16 فائزًا إلى مرحلة المجموعات التي تبدأ في نوفمبر.

طالع مباريات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا من هنا

وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إن كبار الأندية القارية ستخوض من مجموعة من المواجهات المثيرة.

الأهلي يبدأ مشواره من بوروندي

وأضاف أن بطل أفريقيا القياسي الذي حقق اللقب 12 مرة، الأهلي المصري، يبدأ حملته خارج ملعبه ضد إيجل نوار من بوروندي، حيث يسعى فريق المدرب ييس ثوروب لبدء مشواره نحو اللقب بقوة.

وهناك مواجهة بارزة أخرى تجمع ريمو ستارز النيجيري مع العملاق الجنوب أفريقي ماميلودي صنداونز، في صدام قاري مثير بين الغرب والجنوب بين اثنين من أكثر الأندية ديناميكية في منطقتيهما.

وفي شمال أفريقيا، يلتقي شبيبة القبائل الجزائري مع الاتحاد المنستيري التونسي.

منافس الترجي

ويسافر الترجي التونسي، الفائز أربع مرات باللقب، إلى بوركينا فاسو لمواجهة نادي راهيمو.

بينما يزور بترو أتلتيكو الأنجولي ملعب ستاد أبيدجان في كوت ديفوار.

ويواجه عملاق تنزانيا، يانج أفريكانز، فريق سيلفر سترايكرز من مالاوي، بينما يسافر أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لمواجهة سانت إلوى لوبوبو في مباراة مثيرة أخرى.

فرق صاعدة تسعى لإحداث المفاجأة

وهناك عدة فرق صاعدة ستسعى أيضا لإحداث مفاجآت في هذا الدور، حيث يستضيف فريق الشرطة الكيني نظيره العملاق السوداني الهلال، بينما يلتقي فريق بلاك بولز الموزمبيقي مع ريفرز يونايتد النيجيري.

ويستقبل فريق فيبرز إس سي الأوغندي نظيره باور ديناموس من زامبيا في مواجهة بين شرق وجنوب أفريقيا، ويلتقي حوريا الغيني مع الجيش الملكي المغربي.

بيراميدز ونهضة بركان يغيبان بسبب السوبر الأفريقي

أما المواجهة بين حامل اللقب بيراميدز وفريق التأمين الإثيوبي، وكذلك اللقاء بين نهضة بركان المغربي والأهلي طرابلس الليبي، فقد تم تأجيلهما.

ويخوض بيراميدز مع نهضة بركان مباراة السوبر الأفريقي يوم السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي.