مصدر ليلا كورة: الشناوي خارج مباراة الأهلي والجيش الملكي.. وسيكون جاهزا لمعسكر المنتخب

يلا كورة

كتب - يلا كورة

07:37 م 23/11/2025
محمد الشناوي

محمد الشناوي - حارس الأهلي

يغيب محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، عن مباراة الفريق الأحمر ضد الجيش الملكي المغربي.

ويلعب الأهلي مع الجيش الملكي المغربي مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الشناوي خارج مباراة الأهلي والجيش الملكي

وأشار مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أن الأشعة التي خضع لها الشناوي أثبتت عدم قدرته على التواجد مع الأهلي في المغرب لخوض مباراة الجيش الملكي.

وأضاف المصدر أن الشناوي سيكون جاهزا للتواجد بشكل طبيعي مع معسكر منتخب مصر بعد مباراة الجيش الملكي في دوري الأبطال.

ولم يستطع الشناوي استكمال مباراة الأهلي مع شبيبة القبائل التي أقيمت مساء أمس السبت، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث خرج متأثرا بالإصابة.

وبعد ذلك أوضح أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، أن الشناوي شعر بآلام في العضلة الضامة اليسرى، وفضل الجهاز الطبي استبداله تجنبًا لتفاقم الإصابة.

ويستعد منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب.

حيث سيلتقي المنتخب الوطني مع زيمبابوي ثم جنوب أفريقيا وبعدها أنجولا في ختام دور المجموعات لكأس الأمم.

مباراة الجيش الملكي القادمة
الأهلي منتخب مصر الجيش الملكي محمد الشناوي

