المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

0 1
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

2 1
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

1 0
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

- -
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بطل القارة يبدأ مشواره خارج أرضه.. ماذا قال كاف عن مواجهة الأهلي وإيجل؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:20 م 16/10/2025
الأهلي

الأهلي - صورة أرشيفية

سلط الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الضوء على مواجهات الأهلي وبيراميدز في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-26.

وأوضح الموقع الرسمي أن الأهلي بطل القارة 12 مرة سيبدأ مشواره خارج أرضه بمواجهة إيجل نوار البوروندي، مشيرا إلى أن رجال المدرب الدنماركي ييس توروب يتطلعون إلى بدء حملتهم للفوز باللقب بقوة.

ووصلت بعثة النادي الأهلي إلى بوروندي مساء اليوم الخميس، استعدادا للمباراة المنتظرة بين الفريقين، حيث يلتقي الفريقان يوم السبت المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 25 أكتوبر الجاري.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى دور المجموعات، وحسم اللقب في النسخة الحالية بعدما خرج من الدور نصف النهائي في النسخة الماضية على يد فريق صنداونز الجنوب أفريقي.

وكشف أيضا موقع "كاف" عن أنه تم تأجيل مباراة بيراميدز حامل اللقب مع التأمين الإثيوبي، وكذلك لقاء نهضة بركان المغربي مع أهلي طرابلس الليبي، وذلك بسبب مواجهتهما لبعض في نهائي كأس السوبر الأفريقي.

ويلعب بيراميدز ونهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي يوم السبت في القاهرة - وهي معركة بين الفائزين بدوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

أما فيما يخص المباريات الأخرى، قال كاف أن فريق ريمو ستارز النيجيري سيلتقي بفريق ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، في مواجهة مثيرة بين غرب القارة وجنوبها بين اثنين من أكثر الأندية ديناميكية في منطقتيهما.

وفي شمال أفريقيا، يتنافس فريق شبيبة القبائل الجزائري مع اتحاد المنستيري التونسي، وهما فريقان نجحا بسهولة في اجتياز الجولة الافتتاحية بانتصارات حاسمة، ويلتقيان الآن في مباراة من المتوقع أن تكون سريعة الوتيرة.

وفي أماكن أخرى، يسافر الترجي التونسي إلى بوركينا فاسو لمواجهة رحيمو، بينما يزور بيترو أتلتيكو الأنجولي استاد أبيدجان في كوت ديفوار بهدف الحفاظ على مستواه المهيمن من الجولة السابقة.

ويواجه فريق يانج أفريكانز من تنزانيا فريق سيلفر سترايكرز من مالاوي، بينما يسافر أورلاندو بايرتس من جنوب أفريقيا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لمواجهة سانت إيلوي لوبوبو في مباراة مثيرة أخرى.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا إيجل نوار البوروندي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg