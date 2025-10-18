سلط الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الضوء على مواجهات الأهلي وبيراميدز في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-26.

وأوضح الموقع الرسمي أن الأهلي بطل القارة 12 مرة سيبدأ مشواره خارج أرضه بمواجهة إيجل نوار البوروندي، مشيرا إلى أن رجال المدرب الدنماركي ييس توروب يتطلعون إلى بدء حملتهم للفوز باللقب بقوة.

ووصلت بعثة النادي الأهلي إلى بوروندي مساء اليوم الخميس، استعدادا للمباراة المنتظرة بين الفريقين، حيث يلتقي الفريقان يوم السبت المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 25 أكتوبر الجاري.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى دور المجموعات، وحسم اللقب في النسخة الحالية بعدما خرج من الدور نصف النهائي في النسخة الماضية على يد فريق صنداونز الجنوب أفريقي.

وكشف أيضا موقع "كاف" عن أنه تم تأجيل مباراة بيراميدز حامل اللقب مع التأمين الإثيوبي، وكذلك لقاء نهضة بركان المغربي مع أهلي طرابلس الليبي، وذلك بسبب مواجهتهما لبعض في نهائي كأس السوبر الأفريقي.

ويلعب بيراميدز ونهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي يوم السبت في القاهرة - وهي معركة بين الفائزين بدوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

أما فيما يخص المباريات الأخرى، قال كاف أن فريق ريمو ستارز النيجيري سيلتقي بفريق ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، في مواجهة مثيرة بين غرب القارة وجنوبها بين اثنين من أكثر الأندية ديناميكية في منطقتيهما.

وفي شمال أفريقيا، يتنافس فريق شبيبة القبائل الجزائري مع اتحاد المنستيري التونسي، وهما فريقان نجحا بسهولة في اجتياز الجولة الافتتاحية بانتصارات حاسمة، ويلتقيان الآن في مباراة من المتوقع أن تكون سريعة الوتيرة.

وفي أماكن أخرى، يسافر الترجي التونسي إلى بوركينا فاسو لمواجهة رحيمو، بينما يزور بيترو أتلتيكو الأنجولي استاد أبيدجان في كوت ديفوار بهدف الحفاظ على مستواه المهيمن من الجولة السابقة.

ويواجه فريق يانج أفريكانز من تنزانيا فريق سيلفر سترايكرز من مالاوي، بينما يسافر أورلاندو بايرتس من جنوب أفريقيا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لمواجهة سانت إيلوي لوبوبو في مباراة مثيرة أخرى.