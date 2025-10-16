المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الأهلي وبيراميدز يدخلان تحدي جديد في بطولة المليار جنيه

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:23 م 16/10/2025
الأهلي وبيراميدز

الأهلي وبيراميدز

لا شك أن الجوائز المالية من العوامل الجاذبة التي تحفز الأندية الأفريقية وفي مقدمتها الأهلي وبيراميدز المشاركان في بطولة دوري الأبطال للموسم الجديد "2025-2026".

وتنطلق منافسات الدور التمهيدي الثاني (دور الـ32) في دوري أبطال أفريقيا لموسم "2025-2026"، غدًا الجمعة، بحثًا عن التأهل لدور المجموعات.

وستقام مباريات الذهاب من الدور التمهيدي الثاني في جميع أنحاء القارة السمراء من 17 إلى 19 أكتوبر.

بينما تنطلق مواجهات الإياب في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2025، وبعدها سيتأهل 16 فائزًا إلى مرحلة المجموعات التي تبدأ في نوفمبر.

طالع مباريات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا من هنا 

مشاركة الأهلي وتأجيل ظهور بيراميدز

يبدأ النادي الأهلي بطل أفريقيا القياسي الذي حقق اللقب 12 مرة مشواره في الدور التمهيدي الثاني خارج ملعبه ضد إيجل نوار من بوروندي.

بينما تم تأجيل مباراة بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي بسبب مشاركته في السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

مشاركة الأهلي وغياب بيراميدز.. مواجهات مثيرة تنتظر كبار أفريقيا في تمهيدي الأبطال

زيادة 100% في الدور التمهيدي

شهد الدور التمهيدي في دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد "2025-2026" زيادة مالية مقارنة بالموسم الماضي "2024-2025".

وزاد الدعم المالي للأندية المشاركة في الأدوار التمهيدية من 50 ألف دولار أمريكي إلى 100 ألف دولار أمريكي.

جوائز تخطت الـ17 مليون دولار

وكان "كاف" أعلن من قبل ارتفاع قيمة الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا إلى 17.6 مليون دولار.

وكان يتم توزيع الجوائز المالية في الموسم الماضي على النحو التالي:

- البطل.. 4 مليون دولار

- الوصيف.. 2 مليون دولار

- الوصول إلى نصف النهائي.. مليون و200 ألف دولار

- الوصول إلى ربع النهائي.. 900 ألف دولار

- صاحب المركز الثالث في دور المجموعات.. 700 ألف دولار

- صاحب المركز الرابع في دور المجموعات... 700 ألف دولار

- المشارك في الدور التمهيدي.. 50 ألف دولار

والتغيير الذي حدث حتى الآن هو زيادة الدعم المالي للأندية في الأدوار التمهيدية من 50 إلى 100 ألف دولار.

وبالتالي تخطت جوائز دوري أبطال أفريقيا بالموسم الجديد أكثر من 17.6 مليون دولار ما يقترب من المليار جنيه مصري.

مباراة الأهلي القادمة
