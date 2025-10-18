المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تحت الأمطار.. فقرات خططية وبدنية في مران الأهلي الأول استعدادًا لمواجهة إيجل نوار

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:50 م 16/10/2025
الأهلي

الأهلي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في بوروندي، استعدادًا لمواجهة إيجل نوار يوم السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي أمام إيجل نوار، يوم السبت المقبل في تمام الرابعة عصرًا، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أقيم المران في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة علي ستاد بوجامبورا الدولي والذي تم افتتاحه في شهر يوليو الماضي.

وشهد المران هطول الأمطار بغزارة شديدة مع دوي أصوات الرعد، وبدأ بفترة إعداد بدني قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية والتدريبات التخصصية استعدادًا للمباراة.

يذكر أن بعثة الأهلي قد وصلت إلى بوروندي عصر اليوم علي متن طائرة خاصة، في رحلة استغرقت ما يقرب من 6 ساعات.

ويخوض الأهلي مباراته الأولى تحت قيادة الدنماركي ييس توروب، بعدما تولى تدريب الفريق.

 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا إيجل نوار ييس توروب

