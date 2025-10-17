تحدث الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي عن مواجهة إيجل نوار بطل بوروندي والمقرر إقامتها، غدًا السبت، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على إيجل نوار على استاد بوجومبورا الدولي في الرابعة عصر غدٍ السبت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وتعد هذه هي المباراة الأولى لتوروب مع الأهلي بعد التعاقد معه لمدة عامين ونصف.

وقال توروب في مؤتمر صحفي: "في البداية أشكر أهل بوروندي على الاستقبال والضيافة الكريمة التى حظى بها الأهلي".

قائمة توروب الأولى.. الأهلي يضم 24 لاعبًا لمواجهة إيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا

توروب: أعرف الكرة الأفريقية

وأضاف: "شاهدت مباريات لفريق إيجل نوار ولدي معلومات كثيرة عنه ومستعدون لمواجهة الغد".

وأكمل: "هذه ليست المرة الوحيدة التي أتواجد فيها داخل أفريقيا، لقد جئت مع أوجسبورج وعسكرنا في جنوب أفريقيا، ولعبنا مباريات ودية ضد فرق أفريقية، لست غريبا عن الكرة الأفريقية، وأعرف الكثير عنها".

وتابع: "أعرف جيدًا حجم بطولة دوري أبطال أفريقيا بالنسبة للأهلي وجمهوره، ولدي معلومات كافية عن منافسنا إيجل نوار".

الطقس في بوروندي

واستكمل مدرب الأهلي الجديد حديثه: "الطقس كان مختلفا عندما جئنا إلى بوروندي مقارنة بمصر، واجهنا سقوط للأمطار ولكن بمجرد بدء المباراة لن تشغلني درجة الحرارة والطقس وكل ما أفكر فيه هو تحقيق الفوز".

وأكد: "دوري أبطال أفريقيا بطولة مهمة جدًا لي وللأهلي، ومن المهم جدًا أن أبدأ مهمتي مع الفريق بتحقيق الفوز لأن هذا سيساعدني في تحقيق الانتصارات التالية".

توروب: جئت من أوروبا لتحقيق أمجاد وألقاب جديدة للأهلي

وواصل: "أعرف جيدًا أن تاريخ الأهلي مليء بالبطولات، ولكن لا أنظر للماضي، جئت من أوروبا لتحقيق أمجاد وألقاب جديدة للأهلي، احترم الماضي ولكن تركيزي دائما على المستقبل".

وأتم المدرب الدنماركي حديثه: "ملعب المباراة جيد جدًا وبوروندي تملك إمكانيات رائعة وتركيزي فقط على اللقاء وكيفية تحقيق الفوز".